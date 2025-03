‘Los Escachaitos’ de TikTok revelaron la razón por la que no le dieron una casa a su mamá

‘Los Escachaitos’ son una de las familias más seguidas en las redes sociales, especialmente en TikTok, plataforma en la que ya pasaron la barrera de los 9,5 millones de seguidores, misma en la que tienen en vilo a sus fans luego de que anunciaran que le habían cumplido un gran sueño a su señora madre Belén.

Julián, Brayan, Yonier, y Diana, conforman este grupo de jóvenes oriundos del municipio de Jenesano, Boyacá; que se han vuelto populares en internet por mostrar a su manera los conocimientos que han adquirido con su vida en el campo, contenido que los ha convertido en unos de los influencers más reconocidos de Colombia.

En su más reciente video, los creadores de contenido aseguraron que “después de trabajar todos los días durante dos años, les llegó el momento de cumplirle el sueño más grande a su mamá”, ya que “desde que tienen memoria su mamá ha sido una mujer soñadora, pero toda la vida se dedicó a sus hijos adelante en el campo, al punto de dejar su gran sueño al lado”; clip en el que abrieron la puerta de una lujosa casa, pero lastimosamente para quienes los siguen no se trata de la compra de un inmueble.

La razón por la que no realizan esta compra quedó plasmada en uno de los comentarios que ellos mismos hicieron en la red china, en el que expresaron que a su “mamá no la saca nadie del campo”. Aun muchos están a la expectativa de conocer lo que en realidad van a hacer; algunas teorías indican que es el regreso de uno de los hijos de María Belén, que no ve hace ya varios años.