Yeferson Cossio mostró su envidia por el nacimiento del bebé de La Segura

Este sábado 12 de abril dio mucha tela para cortar en lo referente al mundo del entretenimiento, especialmente por dos nombres en específico, Yeferson Cossio y La Segura, el primero por su ruptura amorosa, y la segunda por el nacimiento de su bebé. Acá le dejamos la inesperada respuesta de ‘Yefito’ ante la felicidad de la prometida del uruguayo Ignacio Baladán.

PUBLICIDAD

Tras el fin de su idilio con Jen Muriel, Cossio decidió dejar entrar a su corazón a la joven modelo Carolina Gómez, mujer a la que semanas atrás le había pedido matrimonio, propuesta que, según una reciente transmisión en vivo, no tuvo buen término, ya que ambos optaron por darle fin a su historia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Terminé hospitalizada”: Cintia Cossio reveló el complicado problema que mantuvo oculto en 2024

Yeferson Cossio Tomado de: @yefersoncossio

“Al principio, nosotros antes de empezar teníamos unos acuerdos, resulta que mutuamente ya no estábamos de acuerdo con algunos de los acuerdos que nos pusimos inicialmente. Entonces ya no íbamos con la misma onda, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes y pues ya. Como mucha gente lo está especulando. (...) Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, no hay peleas, no hay nada", fueron las palabras de Yeferson tras la ruptura.

Horas después de la viralización de esta situación otro tema se tomó la agenda, el nacimiento de Lucca, hijo de ‘La Segu’ y Baladán que llegó al mundo sano y lleno de salud, pesando 3.45 kilogramos. Fueron miles las reacciones que generó el post de la pareja en Instagram, dentro de ellas el comentario de Cossio, quien expresó: “Felicidades, que envidia”, reacción que podía haber pasado de ‘agache’ de no ser por las respuestas que desató.

“Sigues tú”, “Deberías conquistar de nuevo a Carolina”, “No la tengas, yo te doy uno”, “Muy pronto se te dará”, “Con dinero todo se puede lograr, no le puede dar envidia mi hermano”, “Se le está haciendo como tarde”, “Pero usted había dicho que no quería”, y “Para qué terminó con su novia”, expresaron fans y detractores de Cossio.

Yeferson Cossio Insagram

PUBLICIDAD

Más sobre sus famosos favoritos 🟢🟢 >>> Jhonny Rivera estalló contra colega del popular al que él ayudó; lo tildó de “ladrón y estafador”