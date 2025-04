Hassam confesó que se reunió con su exesposa antes de que se volviera a casar; supo que no había vuelta atrás

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam es uno de los humoristas más famosos de Colombia, siendo recordado por su participación en ‘Sábados felices’ de Caracol. Actualmente, el bogotano cuenta con su propio show encargándose de hacer reír a la gente, sin embargo, lo más importante para él son sus dos hijas, Mariana y Juanita, fruto de su matrimonio con Tatiana Orozco.

Más allá del cariño y el reconocimiento que ha logrado adquirir con el paso de los años, Hassam fue blanco de todo tipo de comentarios, luego de que varios años de matrimonio se separara de Tatiana Orozco, quien sacó a flote las diferentes situaciones que vivió junto a él, asegurando que fueron varios los abusos.

Asimismo, el humorista salió a defenderse sacando a flote aquellos elementos materiales que le dio a lo largo de su matrimonio y también que fue él quien se quedó con sus hijas, mientras que ella se fue para Estados Unidos. Entre diferentes versiones, los seguidores de ambos sacaron sus propias conclusiones y luego de que el tema para muchos quedó en el pasado, Tatiana confirmó que tenía una nueva pareja y meses más tarde se dio su matrimonio.

Ahora, durante una entrevista para el programa ‘Bravissímo’, de CityTV, Hassam confesó que volvió a verse con su exesposa, Tatiana Orozco, luego de no tener el mejor contacto. Dicho encuentro se dio en Estados Unidos, donde dejó claro que habían logrado cerrar el capítulo, que vivieron juntos y hasta tomarse un café, comprobando así que no existía una posibilidad de poder regresar.

“Eso fue hace poquito, ella vive en Orlando y ella todavía no se había casado. Entonces yo voy y tenía que entregarle una plata, le marqué y le dije ‘Tatiana, estoy en Orlando, sé que todavía te debo una plata del divorcio, te la puedo dejar en dólares, la quieres, veámonos’. Y ella me dijo, ‘con quien hablo’, nos vimos, nos tomamos un café y lloramos frente a frente, me dejó en el hotel y ya ahí supe que no íbamos a volver juntos”, fueron algunas de las declaraciones de Hassam, donde sus ojos se cristalizaron ante este sentido momento.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Hassam junto a sus hijas?

Hassam y su hija menor, Juanita, lanzaron su propio pódcast, en el que hablan sin filtro de diferentes situaciones cotidianas y también desde el rol de padre e hija.