“Son seguidores ñeros”: Expareja de Hassam no se aguantó y envió contundente mensaje a sus críticos

Tatiana Orozco y ‘Hassam’ luego de más de 19 años juntos y dos hijas, Juanita y Mariana, decidieron ponerle fin a su relación. Aunque en principio fueron pocos los detalles revelados por la expareja, su proceso de separación no se dio en los mejores términos. Incluso ambos han utilizado sus redes sociales para contar el lado de su historia.

Teniendo en cuenta, las festividades de fin de año, Mariana y Juanita estuvieron el día de Navidad con su papá y días antes del nuevo año, viajaron a los Estados Unidos, para compartir con su mamá, luego de meses sin poder estar juntas. Días complejos para Hassam quien trataba de distraerse en otras labores.

Le puede gustar: Más enamorada que nunca: así se dejó ver Catalina Gómez en sus vacaciones

La mujer no dudó en compartir a través de sus redes sociales, lo emocionada que estaba por estar con sus hijas y recordar algunos momentos cuando eran niñas. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, tanto así, que la mujer no dudó en responder dichos comentarios, según ella, tiene que ver con su expareja Hassam.

Orozco por medio de su cuenta de Twitter, indicó: “Todos y todas mis ‘heaters’ son seguidores ñeros de mi ex. Así que ya sabrán la clase de insultos, muchos escribiéndome dizque esas niñas solo son felices con su padre. ¿Por qué hay tanta gente tan estúpida? Dejen de idolatrar seres humanos”.

También puede leer: Mónica Rodríguez confesó que empezó mal el 2023 por este motivo

Ante el hecho algunos usuarios indican que una buena madre no tiene por qué salir a defenderse, ya que, sus acciones hablan por si solas. Además, le piden que deje de lado, el rencor con su expareja, pues a pesar de la compleja situación ahora ya no se encuentran juntos.

Otros usuarios decidieron apoyar sus declaraciones, pero, enfatizan que ellos son los únicos que conocen a ciencia cierta cómo se dieron las cosas y los detalles de la misma. Cabe resaltar, que Tatiana desde hace meses vive en Estados Unidos y aseguró que no quiso separar a sus hijas de Hassam, pues ella ha creado un apego con él y su situación económica no era la mejor.