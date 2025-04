WestCol le reveló a Juanpis González si es hijo o no de un narcotraficante; “él estaba en la cárcel”

El comediante Alejandro Riaño tiene dentro de sus exitosas empresas y formatos a uno de los más vistos en el Colombia, ‘The Juanpis Live Show’, audiovisual en el que le realizó una entrevista a uno de los personajes más polémicos de las redes, WestCol, joven que no había concedido una intervención de esta magnitud, mismo que habló de varios rumores relacionados con su vida, uno de ellos el supuestamente ser hijo de un narcotraficante.

El Teatro Juan Pablo González Pombo, ubicado en el centro comercial Santa Fé, en la capital colombiana, recibió a Luis Villa, ‘West’, en la noche de este miércoles 9 de abril; tablas en las que Riaño y su producción hicieron un montaje nunca antes visto ante la presencia del streamer.

En esta ocasión el acostumbrado sofá característico de este show no estaba presente, ya que los encargados de la escenografía decidieron montar una especie de celda carcelaria, en la que solo estaba preesente un escritorio y dos sillas estilo gamer.

Como es costumbre, ‘Juanpis’ tiró a la yugular y empezó a lanzarle a Villa varias preguntas contundentes, dentro de ellas: ¿Qué tan cierto es que su papá es un narco?; cuestionamiento al que WestCol contestó basado en el recuerdo de ver a su progenitor tras las rejas. Si bien no dio detalles de los delitos de su padre, sí aprovechó para contar una inusual y triste historia que vivió junto a él.

“Qué acusación más directa. Mi papá fue un colibrí y no se cuidaba. No sé si era narcotraficante. (...) Sí, era narcotraficante. (...) Yo crecí en ese ambiente porque cuando yo estaba teniendo conciencia y él estaba en la cárcel. (...) Yo recuerdo que a los siete años mi mamá me regaló un perrito y en una de esas mi papá estaba apostando y apostó mi perro cuando perdió todo”, manifestó Luis Fernando Villa.