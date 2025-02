Alejandro Riaño pidió que no sepulten a Pirlo, ‘La Rata’, por polémica entrevista en ‘The Juanpis Live Show’

El pasado 14 de febrero el artista Pirlo, uno de los máximos exponentes de la escena del trap en Cali, protagonizó una nueva polémica luego de alcoholizarse y consumir marihuana en su entrevista en ‘The Juanpis Live Show’, formato que se ha convertido en uno de los más exitosos a nivel digital, y en el que se preparó un gran montaje para recibir a este cantante reconocido por canciones como ‘Ziploc’ junto a Blessd y Mionca junto a Maluma.

PUBLICIDAD

Mediante sus redes sociales, ‘La Rata’, como también lo conocen, salió a pedirle disculpas a sus fans y a los asistentes a la entrevista con ‘Juanpis’, asegurando que se dejó llevar por las emociones, ya que ese mismo día le aprobaron su visa americana, proceso que lo llevó a no descansar bien ni alimentarse correctamente durante dos días, algo que lo llevó a estar “chapeto” en su conversación con el personaje de Alejandro Riaño.

“Vi que ‘Juanpis’ habló y la verdad no quiero hacerlo pasar un momento incómodo porque tengo que aceptar que el error fue mío. Me dejé llevar de los tragos. (...) La culpa fue mía y siento que debo dejar las cosas claras. (...) Me aprobaron la Visa, entonces Pirlo se puso feliz y el mismo 14 me dijeron que tenía la entrevista. (...) Soy terco y siempre somos así, y cometemos errores y es de hombres aceptarlo. Mil disculpas porque no pude haber sido yo la persona que soy, no fueron nervios, fue un juego de emociones. La entrevista fue un fracaso, yo ya sabía que estaba un poco “chapeto”, para nadie es un secreto y no voy a ocultar lo que yo soy”, manifestó el caleño.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Feid sorprende en entrevista de Juanpis al cantar con importante artista del pacífico colombiano

Por su parte, Riaño también hizo uso de sus redes para pedirle a su comunidad que no condene al cantante, y que no descarta la posibilidad de volverle a abrir las puertas de su espacio, y también comentó que allí han llegado artistas que consumen trago o se fuman un porro, pero que se han sabido comportar.

“Nosotros montamos todo tipo de géneros en nuestro show y a todo tipo de artistas en nuestro show. (...) La entrevista salió muy mal, fue muy incómoda y muy difícil de llevar. (...) Es un tipo de 25 años que bajó muchas veces al camerino, bastante asustado, muy nervioso, siempre con ganas de llevar la entrevista bien, pero esto no fue así. Se salió de control el personaje. (...) No lo estamos justificando, pero tampoco juzgando. (...) El ‘man’ empezó a tomar de la manera en la que empezó a tomar, se prendió su porro; esto ya había pasado con Arcángel y la entrevista salió bien. (...) Entiendo la molestia de muchas de las personas, pero la invitación es no sepultar a este personaje”, afirmó Riaño.