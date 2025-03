Margarita Rosa de Francisco habló de la compleja cirugía a la que debe someterse por su salud

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, cantante y presentadora colombiana que cuenta con una carrera de más de 20 años siendo parte de la televisión. La samaria es recordada por su aparición en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Gallito Ramírez’, ’Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘La Caponera’, entre otras. Sin dejar de lado, que durante varios años hizo parte del ‘Desafío’ de Caracol como conductora, ganándose aún más el cariño de los televidentes. Actualmente, Margarita se encuentra radicada en Miami, pero a pesar de ello sigue bastante activa por medio de sus redes sociales, donde recientemente confesó la compleja cirugía a la que debe someterse por su salud.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco se fue Colombia?

Margarita Rosa de Francisco, según comentó en pasadas entrevistas, se fue de Colombia, pues se enamoró de un hombre de nacionalidad holandés y de quien se conocen pocos detalles. Actualmente, la pareja llevaría más de 10 juntos y aunque esta no terminó siendo una decisión sencilla, lo cierto es que ha logrado seguir llevando a cabo sus otras pasiones fuera del país, principalmente cuando se trata de la actuación.

¿Cuál es la cirugía a la que debe someterse Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa terminó sorprendiendo a sus fans luego de que, por su cuenta de ‘X’, confesara que debe someterse a una cirugía de cadera e incluso le deben reemplazar las dos rodillas: “Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas (este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron).

El trol comentará algo en esta línea: “Consígase mejor un médico que le reemplace el cerebro”. Esa posible respuesta me lleva a pensar en el “equipo” del que nos ha provisto el azar o la naturaleza (o si quieren, Dios) para conocer, inteligir, interpretar e imaginar el mundo. A cada uno de nosotros le tocó operar y trabajar con un cerebro singular.

No confío en la buena capacidad del mío, créanme, pero es el único que tengo y pienso lo que puedo con él, mientras ese mismo cerebro, por otro lado, perfecto, consigue —no sé cómo—, que todo mi organismo funcione sin que intervenga mi voluntad. Mi trol interno me invita a preguntarme por la naturaleza del pensamiento", fueron as declaraciones que añadió Margarita Rosa de Francisco.