Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales se besaron en televisión nacional; ¿lo recuerda?

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más icónicas de la televisión y la cultura colombiana. Reconocida por su versatilidad, ha brillado como actriz, presentadora, cantante y escritora. Nacida en Cali, esta talentosa mujer alcanzó la fama internacional gracias a su papel en la telenovela ‘Café con aroma de mujer’ y ser una de las mujeres más recordadas de la época dorada de la actuación. Como Margarita, Amparo Grisales también pertenece a esta camada de actores y tras su rencuentro muchos recordaron su beso en las pantallas.

Con el paso de los años, Amparo y Margarita se alejaron por algunas diferencias, pero tuvieron un especial rencuentro en el lanzamiento de la plataforma Ditu, en donde estarán varias de las producciones que han pasado por el canal Caracol. Tras este rencuentro, Margarita afirmó que sigue teniendo gran aprecio por Amparo y el canal Caracol, muchos de sus seguidores recordaron el beso que tienen en pantallas.

En la producción en la que ambas compartieron fue en Los pecados de Inés de Hinojosa a Señal Colombia y que hablaba de la sexualidad de dos mujeres que se sentían atraídas. Esta novela está basada en la obra homónima del escritor Próspero Morales Pradilla y narraba una historia de conspiración y traición. Su protagonista, Inés de Hinojosa, era una joven mestiza proveniente que desafiaba las normas del siglo XVI con su sexualidad y llegaba incluso al asesinato con tal de cumplir sus deseos.

Este icónico beso, habría sido el primero entre dos mujeres televisado y ha sido motivo de orgullo para ambas actrices y así quedó televisado. Incluso, en Señal Colombia la retransmitieron.

Margarita Rosa de Francisco aclaró si será candidata a la presidencia

Luego de la polémica generada por uno de sus trinos, la actriz y escritora reapareció el 25 de diciembre para aclarar la situación. Margarita Rosa afirmó que sus publicaciones reflejan únicamente sus pensamientos en voz alta y no corresponden a un programa de gobierno. “Gentes de X: no soy candidata a presidenta ni a congresista. Mis opiniones no son programas de gobierno ni proyectos de ley. Son pensamientos en voz alta, equivocados, tal vez. Entonces, tranquilícense”, expresó en su mensaje, desmintiendo cualquier intención política.