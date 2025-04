Margarita Rosa de Francisco tuvo que escoger entre Amparo Grisales y Marbelle

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco se ha convertido en una clara referencia de las artes en Colombia y el resto del continente, pues sus papeles en las telenovelas se hicieron más que inolvidables, así como su faceta de presentadora cuando llevó las riendas del ‘Desafío’.

PUBLICIDAD

Lea también: Carla Giraldo dio a conocer las reglas y fecha de la salida de Melissa Gate de ‘La casa de los famosos Colombia’

Hace poco, por su invaluable aporte a la industria, los 41º Premios India Catalina le otorgaron el Premio Víctor Nieto a toda una vida, un reconocimiento a su legado y a la inspiración que sigue brindando a nuevas generaciones.

Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales hicieron las paces

Y recientemente estuvo de invitada en el programa ‘Desnúdate Con Eva’ con la destacada Eva Rey, en la que abrió su vida ante las preguntas de la destacada periodista.

Amparo Grisales desde las redes sociales Foto: Instagram @agrisales333

Dentro del extracto una de las preguntas fue más que directa, pues Eva Rey le cuestionó “¿Marbelle o Amparo Grisales?” a lo que contestó “Yo a Amparo la amo con pasión”.

De inmediato Eva le preguntó si se hablan o tienen alguna relación y respondió que “sí, hace poco nos volvimos a ver, habíamos tenido como cierto rifirrafe porque alguna vez yo dije algo que a ella no le gustó, luego ella dijo algo que con respecto a mí y yo la llamo. Fíjate que en esas estoy yo en mi momento actual, llamo, pido perdón, digo: por favor, conversemos, encontrémonos que yo te amo. No me importa que haya dicho lo que haya dicho lo que haya dicho”.

Margarita Rosa de Francisco dispuesta a abrazar a Marbelle

Precisó que así fue, pues se volvieron a encontrar y que tras eso tuvieron una conversación por lo que le sigue reiterando su amor y admiración. Sin embargo, luego llegó el turno de hablar de Marbelle, con quien hay marcada una diferencia política.

PUBLICIDAD

Marbelle se despachó contra la polémica reeleción de Nicolás Maduro en Venezuela Foto tomada de redes sociales

“Pero también si me encuentro a Marbelle también la abrazo y sé que no le caigo muy bien a Marbelle”, dijo Margarita Rosa de Francisco. Ante esto Eva Rey intervino para decir que también está en la misma situación y que es por tema político. “Sí, solo por lo político, pero como persona me interesan las personas”.

Amparo Grisales tiene bloqueada a Eva Rey

Seguidamente al final del extracto Eva Rey le confesó a Margarita Rosa de Francisco, que Amparo Grisales la tiene bloqueada, por lo que le pidió alguna sugerencia al respecto, ante lo que Margarita Rosa de Francisco le indicó que le pedirá a Amparo Grisales que la desbloquee.