Marbelle le pidió a Margarita Rosa huir del país, luego de que la actriz sacará a flote “Dios y patria”

Marbelle es una famosa cantante de música popular, tecnocarrilera y balada, quien desde muy corta edad supo que su pasión estaba en la música, pasando por diversos escenarios que le permitieron darse a conocer e incluso llegar a la televisión colombiana a partir de programas como el ‘Factor X’ y posteriormente la telenovela que retrata su vida ‘Amor sincero’. Años más tarde, la bonaverense se convirtió en madre de su hija, Rafaella fruto de su matrimonio con Royne Chávez, quien falleció a causa de un cáncer. Actualmente Marbelle sostiene una relación con el futbolista Sebastián Salazar y recientemente

Aunque desde hace un buen tiempo para muchos Marbelle se ha salido de su rol como cantante para por el contrario, referirse a aquellas situaciones que se viven en diferentes ciudades de Colombia en materia política, pues se ha encargado de evidenciar su molestia frente al gobierno de Gustavo Petro, pues incluso durante las pasadas elecciones presidenciales resaltó que si él llegaba al poder se iría de Colombia, situación que no sucedió, pero tampoco ha dudado en guardar silencio con sugestivas declaraciones.

Sin embargo, recientemente el blanco no fue precisamente el presidente, si no Margarita Rosa de Francisco, quien hace unos meses por medio de su cuenta de ‘X’ resaltó: “Si dice: “Dios y patria”, ¡huyan!”, y ante las más recientes polémicas generadas por el gobierno le recordaron el tweet, donde Marbelle no dudó en aprovechar para indicar: “Dios y patria. A ver huya”.

Como era de esperarse la serie de comentarios no faltaron por parte de los internautas en apoyo y en contra de las declaraciones de la intérprete de ‘Adicta al dolor’. Cabe resaltar que no es la primera vez en que Marbelle termina en contra de Margarita Rosa de Francisco, pero la famosa actriz hace caso omiso a sus palabras.

¿Cuál es el programa en el que participará Marbelle?

Se conoció que Marbelle regresa a la televisión colombiana, luego de varios meses de ausencia, pues hará parte de la segunda temporada de ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, donde brillará como una de las mentoras en compañía de Gusi, Maía y Santiago Cruz. Aunque se desconoce la fecha oficial en la que llegaría el ‘reality’ a las noches de Caracol, se espera que su estreno se dé luego de la final del ‘Desafío’, donde ha mostrado su emoción por regresar a una nueva temporada.