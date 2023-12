¿No la pudo cumplir? Esta es la fantasía que Esperanza Gómez no pudo realizar

Esperanza Gómez es una actriz colombiana que ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo con su belleza y talento. Nació el 18 de mayo de 1980 en Belalcázar, Caldas, Colombia. Desde muy joven, Esperanza mostró su pasión por el arte y el espectáculo.

A lo largo de su carrera, Esperanza ha protagonizado numerosas películas y ha trabajado con las productoras más importantes de la industria del cine para adultos. Su carisma y sensualidad la han convertido en una de las actrices más reconocidas y queridas por el público.

Pero no solo es una estrella del cine para adultos, Esperanza también ha incursionado en otros campos del entretenimiento. Ha participado en programas de televisión y ha sido invitada a numerosos eventos y festivales.

Además de su carrera en el mundo del entretenimiento, Esperanza también es una empresaria exitosa. Ha lanzado su propia línea de productos para adultos y ha creado su propia marca personal. Su inteligencia y visión de negocios la han llevado a convertirse en una mujer emprendedora y exitosa.

hace poco la reconocida actriz concedió una entrevista al programa ‘Lo Se Todo’ que se emite en el Canal 1, donde reveló una intimidad de su vida privada: “Yo siempre tuve una fantasía y era de ver a mi pareja estar con otra vieja en frente de mí. Yo quería saber qué reacción iba a tener porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos (…) cuando le empieza a hablar al oído en secreto y tratando de que yo no escuchara lo que él estaba diciendo, o sea, yo dije ‘si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego diciéndole secretos al oído’, a mí eso me molestó”, contó Gómez.

A pesar de que fue ella quien le pagó a la tercera persona y estaba cumpliendo su fantasía, después de ver a su pareja ‘secretando’ con ella, le puso fin a la situación y obligó a quien era su esposo a terminar con todo.