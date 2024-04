“Decidí hacer un alto”: Este es el nuevo proyecto de Yeison Jiménez fuera de la música que espera sea todo un éxito

Uno de los artistas más reconocidos en la industria musical es Yeison Jiménez, quien cuenta con 7 años llegando a los escenarios dando a conocer su música, obteniendo éxitos como ‘Aventurero’ y ‘Guaro’, consiguiendo así el éxito a nivel nacional e internacional. El reconocimiento y la fama del artista lo llevaron a buscar nuevos campos en los que su rol como cantante no fuera su única fuente de ingresos, pues el manzanareño actualmente cuenta con 9 empresas a su cargo, pero ahora Yeison confesó su nuevo proyecto fuera de la música y espera que sea todo un éxito.

Aunque el artista cuenta con reducidos tiempos para poder hacer otras cosas fuera de la música, teniendo en cuenta las diversas giras tanto en Colombia como fuera del país y demás compromisos para el lanzamiento de nuevos temas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que esté muy activo a través de sus redes sociales demostrando el cariño que siente por sus fans.

Hace pocos días, Yeison Jiménez realizó un en vivo en el que fue un gran grupo de sus seguidores estuvo al tanto de cada una de sus declaraciones, el motivo detrás de esta decisión tuvo que con las ideas que buscó que sus fans le dieron para su nuevo proyecto el que según él, vendrá con todos los poderes y será bastante grande. Se trata precisamente de un podcast el que al parecer, será dirigido por él y contará con algunos invitados.

Pero, la ayuda que les pidió a sus seguidores tiene que ver con el nombre que este nuevo propósito llegará. Aunque se desconoce la fecha oficial en la que será lanzado, lo cierto es que el artista está más que emocionado con esta nueva iniciativa que de acuerdo a sus declaraciones se sale del molde de lo que ha hecho a lo largo no solo de su carrera musical, sino también personal.

“Yo le voy a preguntar a la gente que se les ocurre (...) Este año decidí hacer un alto, decidí frenar un poco muchísima velocidad que traía. Este año quiero hacer varias cosas, la primera frenar un poco, he trabajado muchísimo. Llevo 17 años trabajando y musicalmente 7 años siendo punta de lanza, en diciembre tomé la decisión de que no quiero seguir así”, fueron algunas de las declaraciones del intérprete de ‘Vete a través de cuenta de Instagram.

Asimismo, Jiménez aseguró que este nuevo proyecto no quiere decir que hará a un lado su rol como cantante, pues va a seguir haciendo mucha música, giras y cumpliendo con otros compromisos, pero resaltó que no es un hombre tan material, pues no todo el tiempo piensa en dinero y este año hay tres cosas a las que se quiere dedicar poniéndole todo el amor y la inspiración.