Noticias Caracol es el informativo más visto en Colombia durante el horario prime time, es decir, en su emisión de las 7 pm. Sin embargo, está presente en los hogares colombianos durante las primeras horas del día y también en el medio día, llevándoles a los televidentes información de primera mano frente a los hechos ocurridos en las diferentes ciudades de Colombia y también a nivel internacional. Lo que ha llevado al noticiero de Caracol Televisión a contratar a nuevas figuras, pero también de prescindir de otras, pues ella es la periodista de Noticias Caracol que fue despedida y estrena trabajo en el Canal RCN.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Presentadora de Noticias Caracol mostró lo enamorada que está de su nueva pareja, ¿nunca es tarde para encontrar el amor?

¿Quién fue la periodista de Noticias Caracol que fue despedida del canal?

Durante un buen tiempo quien hizo parte de Noticias Caracol, figurando como periodista y reportando sobre temas de entretenimiento, economía y demás, fue, precisamente, María Antonia Calle, que hace varios meses aseguró que salía del informativo de Caracol Televisión, donde la tusa seguía presente días después de su salida, pues desde corta edad terminó siendo el trabajo de sus sueños y su más grande pasión a pesar de las duras jornadas y también las complicaciones que en ocasiones se presentaban.

¿Por qué María Antonia Calle llegó al Canal RCN?

Luego de salir de Noticias Caracol, María Antonia Calle buscó darse a conocer como creadora de contenido, siendo invitada así a diferentes eventos. Pero, días más tarde, sorprendió a sus seguidores, luego de que confirmara que llegaba a formar parte del equipo del Canal RCN:

“En tres meses hice de todo menos mandar la hoja de vida (…) pero si algo sí me tomé en serio fueron las redes sociales y yo aquí estaba decidida que me iba a dedicar a las redes sociales, por eso empecé con todo ese cuento de pasando de la televisión a las redes sociales (…) Me sentía mal cuando la gente me preguntaba. El día que lo hice fue cuando me llegaron seis propuestas de trabajo, aprendí que uno mismo se pone el ritmo, uno no debe cumplir las expectativas de nadie (…)

Les voy a escribir a todos mis contactos que ya no estoy en el canal pasad, contándoles que mi prioridad eran las redes trabajando como creadora de contenido, esta estrategia funcionó tan bien ya había conseguido trabajo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de María Antonia Calle, experiodista de Noticias Caracol y hasta el momento se desconoce el rol que cumple en Noticias RCN.

PUBLICIDAD

¿Quién es la presentadora de entretenimiento que renunció a Noticias Caracol?

La presentadora de ‘Show Caracol’ que renunció hace varios meses fue Daniela Castelblanco, en medio de lágrimas se despidió y agradeció al canal por la oportunidad brindada, pues fue un sueño para ella, mencionando así a sus jefes y compañeros por el apoyo a lo largo del tiempo de trabajo.