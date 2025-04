Dominica Duque, de ‘MasterChef Celebrity’, pidió ayuda para terminar de cumplir el sueño que tuvo desde niña; RCN tiene que ver

‘MasterChef Celebrity’ durante su última temporada dio de que hablar más allá del nivel culinario con el que contó cada uno de los participantes, entre ellos Dominica Duque, una de las más criticadas por los televidentes. Pero también fue una sorpresa para otros, teniendo en cuenta que a pesar de que en principio no se destacó en los diferentes retos gastronómicos, logran avanzar bastante dentro de la competencia para posteriormente llegar a formar parte de Noticias RCN como presentadora de la sección de entretenimiento, un sueño cumplido para ella, pues ahora Dominica pidió ayuda para terminar de cumplir el sueño que tuvo desde niña.

Varios de los participantes dudaron de la permanencia de Dominica dentro del ‘reality’ y aquellas veces en las que logró salvarse de la eliminación por cosas bastante inesperadas, pero a pesar de ello, se enfocaron en su competencia. A pesar de ello, las críticas no faltaron, pues también varios televidentes llegaron a la misma conclusión, teniendo en cuenta que después de su salida, ya previamente grabada se confirmó que la pareja de Alejandro Estrada se convertiría en la nueva presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN.

¿Cuál fue el sueño cumplido de Dominica Duque, de Noticias RCN?

Dominica Duque, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ desde hace varios meses, hizo realidad su sueño de convertirse en presentadora de Noticias RCN. Aunque su camino no fue sencillo, obtuvo su lugar dentro del informativo, evidenciando así el talento con el que cuenta, pues durante años esperó esta oportunidad, ya que cuando hizo parte del Canal RCN con el programa ‘La movida’ este salió del aire varios meses después.

Dominica Duque pidió ayuda a sus fans para ganar Premio India Catalina

A pesar de llevar pocos meses siendo la presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, Dominica Duque fue nominada como mejor presentadora de variedades: “Es un sueño cumplido y sin ustedes no habría sido capaz de lograrlo. Hoy estoy nominada como mejor presentadores de variedades a los Premios India Catalina y eso solamente lo puedo lograron con la ayuda de ustedes, los quiero, los adoro, voten por mí. El hecho de estar simplemente nominada me hace sentir completamente feliz y ustedes no saben lo importante que esto es para mí.

Es que desde que yo tengo memoria, desde que estoy en el colegio, desde que soy niña, yo quise ser presentadora de televisión y fueron muchos años trabajando duro", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Dominica Duque, de ’MasterChef Celebrity’.