Dominica Duque brilló en su debut en Noticias RCN con exparticipante de ‘La casa de los famosos’

El Canal RCN es un canal nacional que se ha destacado desde hace más de una década en la televisión colombiana, ofreciéndoles a los televidentes una amplia gama de producciones en las que figuran diferentes personalidades del entretenimiento, tal es el caso de Dominica Duque, una periodista y presentadora, quien luego de hacer parte de ‘MasterChef Celebrity’, llegó para ser parte del informativo y brilló en su debut en Noticias RCN con exparticipante de ‘La casa de los famosos’,

¿Quiénes son los nuevos presentadores de Noticias RCN?

Desde hace varios meses un rumor que terminó tomando fuerza tuvo que ver precisamente, con que Dominica luego de ser parte de ‘MasterChef Celebrity’ llegaba a formar parte del equipo de Noticias RCN, desde la sección de entretenimiento, pero ella no fue la única, pues también fue nombrado Sebastián González, quien hizo parte de ‘La casa de los famosos’ durante su primera versión y Caterine Ibarguen también participante de ‘MasterChef Celebrity’.

En medio de las diversas declaraciones, las mencionadas figuras terminaron compartiendo este hecho a través de sus redes sociales, evidenciando así, su emoción por esta nueva aparición y luego de varias semanas de ensayo este 20 de noviembre se dio el gran debut de Caterine Ibarguen, Sebastián González y Dominica Duque.

¿Qué dijo Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’ sobre su llegada a Noticias RCN?

Por supuesto, la participante de ‘MasterChef Celebrity’, Dominica Duque no dudó en demostrar la felicidad que actualmente la embarga, dejando en evidenciar que este fue un sueño que tenía y hoy es toda una realidad: “Oficialmente, soy parte del equipo de Noticias RCN. Desde hoy me pueden ver desde lunes a viernes en la emisión de las 7 pm. No me la creo. Se me llegó el momento, hoy nos vemos”.

Las palabras de apoyo de Alejandro Estrada para Dominica Duque en su llegada a Noticias RCN

En medio del anuncio oficial de Dominica Duque por su llegada a Noticias RCN, las palabras por parte de su novio, Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña no se hicieron esperar por medio de una publicación de la presentadora, donde Estrada reiteró: “Hermosa mi amor. Tu talento imparable, éxitos”.

¿Cuál era el anterior trabajo de Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’?

Antes de ingresar a la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, Dominica Duque hacía parte de La FM, siendo una de las locutoras, además de contar con algunos negocios como lo son estuches y cartucheras, sin dejar de lado que también sería cara principal de algunas marcas.