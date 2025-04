Claudia Bahamon, de ‘MasterChef Celebrity’, regresó a sus redes con emocionante noticia para sus fans

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que lleva ya un buen tiempo frente a la pantalla, contando así temporada tras temporada con nuevas y reconocidas figuras en la farándula criolla y en los próximos meses el ‘reality’ de gastronomía llegará nuevamente a las noches colombianas. Pero, quienes se mantienen dentro del mismo son, precisamente, el equipo de jurados conformado por Nicolás de Zubiría y Jorge Raush, así como también, la presentadora Claudia Bahamon, quien regresó a sus redes sociales con una emocionante noticia para sus fans.

¿Qué pasó con Claudia Bahamon, de ‘MasterChef Celebrity’?

En los últimos días, Claudia Bahamon se ha convertido en tendencia, luego de que el programa ‘La Red’, viralizara un corto clip en el que quien ha sido su esposo durante 19 años, Simón Brand, apareciera en el Festival Estéreo Picnic, pero bastante amoroso en compañía de una mujer, quien sería más joven que la presentadora.

¿Por qué Claudia Bahamon estuvo ausente de sus redes sociales?

Claudia Bahamon en medio de la polémica que se dio detrás de la viralización de este video, no se refirió a este tema de manera contundente, sino que, por el contrario, siguió enfocada en cada uno de sus proyectos, tanto así que por una causa ambiental tomó la decisión de cerrar durante unas horas sus respectivas redes sociales. Pero para quienes no tenían claro esta decisión terminó siendo toda una sorpresa que incluso relacionaron con su aparente separación.

Claudia Bahamon, de ‘MasterChef Celebrity’ celebra nominación a los India Catalina

Claudia Bahamon con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más queridas de ‘MasterChef Celebrity’ debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Cabe resaltar que en pasadas versiones de los Premios India Catalina se llevó el premio como presentadora favorita del público con el ‘reality’ de cocina y ahora espera volver a alcanzar este logro en su carrera.

“Qué alegría de nominación. Estoy inmensamente feliz y agradecida porque gracias a ustedes estoy nominada como 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 𝑭𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 en los Premios India Catalina. Para mí, lo más valioso de esta linda carrera siempre ha sido la conexión con ustedes, el amor que me dan y la energía hermosa que compartimos día a día. No saben qué privilegiada me siento. Si gano nuevamente este premio quiero recordarles que este es un reconocimiento que no es solo mío, sino de todos los que me han acompañado en este camino. Prometo que siempre daré lo mejor de mí, con respeto, entrega y mucho amor por este oficio que tanto disfruto. Espero nunca defraudarlos", fue el sentido mensaje con el que regresó a sus redes Claudia Bahamon.

¿Quién es el esposo de Claudia Bahamon, de ‘MasterChef Celebrity’?

El esposo de Claudia Bahamon, de ‘MasterChef Celebrity’ es Simon Brand, un director de cine y comunicador, quien durante casi dos décadas sostuvo un matrimonio con la presentadora, dándole así la bienvenida a sus dos hijos, Lucca y Samuel.

Además, el trabajo de Brand de nivel internacional trajo consigo que durante varios años la familia residiera en Estados Unidos y hace pocos meses Bahamon confirmó su regreso a Colombia.