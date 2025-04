Manolo Cardona recibirá premio en los India Catalina a pesar de las críticas por su acento en Medusa

Durante las últimas semanas, ‘Medusa’ de Netlix se ha convertido en una de las series más comentadas entre los colombianos y usuarios de la plataforma, ya que han criticado el acento costeño del elenco, ya que no son originarios de esa región. Pese a las críticas que recibieron, entre ellos Manolo Cardona, el colombiano recibirá uno de los reconocimientos más importantes en los Premios India Catalina, esto, en el marco del FICCI.

PUBLICIDAD

¿Por qué premiarán a Manolo Cardona?

En el marco de la 41.ª edición de los Premios India Catalina, rendirá homenaje a Manolo Cardona con el “Premio a la Trayectoria Internacional”. Este galardón, reconoce la destacada carrera internacional de talentos nacionales en la industria audiovisual. Este prestigioso galardón ha sido entregado en ediciones anteriores a figuras como Angie Cepeda y Juana Acosta, consolidándose como una distinción emblemática para aquellos artistas colombianos que han proyectado su talento a nivel internacional y han contribuido a posicionar el nombre del país en la industria audiovisual global.

“Es muy significativo porque, aunque he trabajado en muchos proyectos en Colombia, gran parte de mi carrera la he desarrollado en el exterior, siempre llevando la bandera de Colombia en alto. Es algo que llevo en el alma, en mi mente y en mi trabajo. Cada vez que asumo un nuevo proyecto fuera del país, siento que no solo represento mi labor, sino también a Colombia”, mencionó el actor.

¿Cuánto cobra Manolo Cardona por actuar?

Actualmente, se conoce que el actor de Medusa, y de ‘Quién mató a Sara’ puede llegar a cobrar entre 40 y 100 millones de pesos, dependiendo de la producción y el papel que se le haya ofertado.