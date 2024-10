Giovanny Ayala aseguró que pelea con Ciro Quiñonez fue “seria” y no se trata de marketing

El cantante de música popular Giovanny Ayala denunció públicamente a Ciro Quiñonez y a un grupo de personas que lo acompañaban por haberlo agredido físicamente en lo que parece ser un centro comercial. A través de un video compartido en sus redes sociales, Ayala reveló a sus seguidores y a la comunidad en general que él y su acompañante fueron víctimas de maltrato físico, un incidente que ha generado indignación entre sus fanáticos y seguidores.

En las imágenes que se han vuelto virales, se puede observar cómo Giovanny es abordado por Ciro Quiñonez, quien, tras intercambiar algunas palabras, le da una cachetada a uno de los amigos de Ayala. La situación rápidamente se torna violenta, ya que otros acompañantes de Quiñonez se lanzan contra Giovanny, lo que resulta en un tumulto en el que también se ve involucrada una mujer que estaba con Ayala, quien resultó afectada durante la agresión.

Este hecho fue calificado por el propio Giovanny como “deplorable”. El intérprete de éxitos como ‘Cuánto me quedé’ y ‘Perdió su turno’, no dudó en criticar a Ciro por su conducta violenta, señalando que acciones como estas no representan los valores del gremio artístico.

“La falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico. Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura”, expresó.

El video ha suscitado una ola de comentarios en las redes sociales, donde los seguidores de Ayala han expresado su apoyo y desaprobación hacia la conducta de Quiñonez. “Que gamín ese Ciro”; “Dios está con usted, Giovanny”; “Que le caiga todo el peso de la ley a este disque señor, le faltan muchos valores como lealtad y respeto”, fueron algunas de las reacciones que los internautas compartieron en las plataformas digitales.

Nuevo tema musical

Minutos después del enfrentamiento, Ayala apareció en otro video, invitando a sus seguidores a no perderse el lanzamiento de su nuevo tema y aseguró que lo ocurrido no es un plan de marketing.

“Mi gente quiero manifestarles dentro de muchas cosas y no es crítica quiero hacerme entender bien, pero en realidad no debemos perder el pudor buscando fama o marketing como ustedes dicen, el tema con Ciro Quiñones es serio, no es como él dice plan de marketing y todo cuanto justifique, realmente hay agresión y persecución”, indicó.