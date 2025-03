Giovanny Ayala se ganó la lotería y promete regalarle ‘platica’ a sus fans

Seguramente si usted ha tenido una reunión familiar o de colegas con una copa y un trago de licor de compañía, ha escuchado un tema del cantante Giovanny Ayala, artista llanero que hoy por hoy está ‘saltando en una pata’ tras ganarse varios millones tras jugar al chance y la lotería. Acá las palabras del intérprete de ‘Historia de amor’ y la promesa que le hizo a sus seguidores.

Ya son más de 472.000 seguidores los que acumula el nacido en el municipio de Granada, Meta; plataforma en la que compartió la infinita felicidad que le provocó el ganarse buena ‘plata’ con este tipo de juegos de azar, y lo hizo mediante un clip que se viralizó rápidamente en el que mostró varios fajos de billetes de $100.000 y $50.000 pesos.

Giovanny Ayala Redes sociales de Giovanny Ayala

“Lo pensé muchas veces porque no falta la persona envidiosa y mal hablada que haga comentarios desagradables; pero me picó la lengua. Ya llevaba tres años jugando al chance y le pegamos anoche. Acabo de reclamar y qué felicidad, vamos a ayudar a algunas personas, comprar algunas cositas. Esto hay que celebrarlo, vamos a llevarles detalles a gente que también lo necesita y obviamente comprar unos regalitos. Qué felicidad, una ‘platica’ extra no cae mal en esta época”, fueron las palabras de emoción del hombre que meses atrás se hizo tendencia por su pelea con Ciro Quiñónez en un reconocido centro comercial de Bogotá.

“Con esto demuestra toda la humildad que tiene”, “Muy merecido, ahora sí que se reporte con una fría”, “Muy bien, al que le van a dar le guardan”, “El que obra bien le va bien”, “No de papaya”, “Así como le pegó al chance debería tratar de que le pegue una canción”, y “Qué bueno y lo mejor es la bonita intención que tiene de ayudar”, fueron algunas de las reacciones.