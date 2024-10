Yeison Jiménez terminó metido en el ‘bonche’ de Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez por nueva ‘pulla’

Los cantantes de música popular, Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez, se convirtieron en tendencia en las redes sociales por una situación que nada tiene que ver con la música, ya que ambos se enfrascaron en una bochornosa pelea en un reconocido centro comercial de Bogotá. En medio de este ‘bororó' otra figura del despecho, Yeison Jiménez, terminó metido en el pleito sin tener velas en el entierro; ¿por qué? Acá le contamos.

En las imágenes que circulan en la web se ve que tanto Ciro como Giovanny, repartieron ‘puño y pata’, al igual que varias de las personas que hacen parte de sus equipos de trabajo. La situación ha escalado a tal manera que el cucuteño decidió tomar medidas legales y contratar a la firma de abogados de Mario Iguarán, para representarlo legalmente; además de que él decidió darle los videos y las pruebas al reconocido programa de variedades ‘La Red Caracol’.

Pelea Giovanny Ayala Instagram

Aunque Ayala no ha anunciado si se irá por lo legal con Ciro, sí aprovechó su influencia en Instagram para denunciarlo públicamente con una publicación en la que expresó: “Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie. La falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico. Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura. No podemos tolerar la violencia en ninguna forma”.

Mientras el intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’, realizaba este acto, Quiñonez aprovechó su cuenta en la misma plataforma para mandarle una ‘pulla’, chicaneando todas las fechas de conciertos que tendrá para el mes de octubre, en las que está planeado incluso un viaje a España para presentarse; imagen que amenizó con la letra de la canción ‘MLP’ de Yeison Jiménez en la que el manizaleño reza: “Que sigan hablando, yo aquí facturando. Los perros ladrando y la cuenta llenando Y pa’ que les duela yo sigo cantando“.