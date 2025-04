Esta es la desconocida carrera que estudia el hijo de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, fuera de Colombia

‘Yo me llamo’ es el ‘reality’ de imitación de Caracol Televisión más famoso de Colombia, pues temporada tras temporada se ha quedado en el corazón de los televidentes debido a la serie de talentos que han llegado al escenario y han logrado cautivar al equipo de jurados compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, el nuevo jurado de este programa, que tras su aparición su vida privada ha dado de que hablar y ahora se conoció que esta es la desconocida carrera que estudia el hijo de Rey fuera de Colombia.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Búfalo de ‘Yo me llamo’ frenó en seco a Amparo Grisales tras su grosera actitud, “no me voy a rebajar”

¿Quién es el hijo de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’?

El hijo de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’ es de nacionalidad colombiana y estaría sobre sus 20 años de edad. Samuel, a pesar de que nació en el país, luego de finalizar sus estudios de bachillerato decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia con el fin de adelantar su carrera profesional. Hasta el momento se desconoce si el joven decidió viajar en compañía de su mamá o se encuentra solo.

¿Cuál es la carrera profesional que estudia el hijo de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’?

En medio de una entrevista con ‘Tropicana’, Rey Ruiz, el jurado de ‘Yo me llamo’ se refirió a su hijo Samuel confesando que actualmente reside en Canadá, pues se encuentra adelantando su carrera en Contaduría. Asimismo, el famoso cantante reiteró que en cierto momento el joven quiso dedicarse a la música, sin embargo, esto no tuvo un buen desenlace.

“Samuel está muy bien, ya no vive aquí en Bogotá (…) Dos solamente, Laura y Samuel, está estudiando contaduría, lejos completamente, pero muy cercano a nosotros, a todos, desde que estuvo aquí y ahora en Canadá, donde vive (…) Me dijo que iba a cantar, pero no le salió la voz, tiene una voz muy grave entonces, pero es afinado también”, agregó Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’.

¿Quién es la mamá del hijo colombiano de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’?

La mamá de Samuel, el hijo de Rey Ruíz, es Luisa Márquez, una mujer caleña, que conoció a Rey Ruíz, al parecer, en medio de uno de sus conciertos y posteriormente quedaron en contacto. A pesar de que el jurado de ‘Yo me llamo’ seguía casado con su actual esposa, Sonia Machado y tuvo a su hijo, Samuel, para aquel momento no lo habría reconocido y según informaciones de ese momento recibió una respectiva demanda alimentaria.