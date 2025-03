Imitador de Yo Me Llamo provocó un fuerte desacuerdo entre el jurado del concurso; ¿qué pasó?

‘Yo Me Llamo’ es uno de los realities más recordados del canal Caracol en donde imitadores miden su talento ante los jurados, para esta décima temporada son Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Aunque los jurados tienen una gran amistad fuera de las pantallas, en ocasiones tienen discusiones por sus opiniones, en este caso fue el turno de Rey Ruiz contra Amparo Grisales y César Escola.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Maluma de ‘Yo Me Llamo’ 2022 regresó al reality por especial razón, ¿no le gustó a Amparo Grisales?

Durante la presentación de Dean Martín en la que interpretó The man who plays the mandolin, el imitador se llevó varios halagos del jurado, pero Rey Ruiz afirmó que no ha tenido tanto progreso como otros imitadores en el reality, hecho en el que Amparo y César estuvieron en desacuerdo.

César y Amparo rescataron que el participante había tenido un gran avance y que la posición de Rey estaba algo cegada, hecho que los dejó un poco tensos en la mesa del jurado.

¿Quién es la esposa de Rey Ruiz?

Rey Ruiz ha mantenido su vida personal en gran medida fuera del foco mediático, lo que ha generado curiosidad entre sus seguidores. El cantante cubano está casado con Sonia Ruiz. Aunque la pareja mantiene un perfil bajo, se sabe que comparten una relación estable y han construido una vida juntos basada en el respeto y el apoyo mutuo, así lo expresaron en La Red Caracol.

Rey Ruiz ha expresado en varias entrevistas la importancia que su familia tiene en su vida, destacando cómo Sonia ha sido una fuente de fortaleza y equilibrio en su carrera, tanto que se vino hasta Colombia para acompañar al cantante en esta etapa y presume constantemente en sus redes.