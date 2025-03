Búfalo de ‘Yo me llamo’ frenó en seco a Amparo Grisales tras su grosera actitud, “no me voy a rebajar”

Caracol Televisión con el paso de los años se ha convertido en los canales nacionales con mayor reconocimiento en el país, dejando en la memoria de los televidentes toda una serie de producciones, entre las que se destacan ‘La Voz’, ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’ que regresó a las noches con su décima temporada y en compañía de nuevos personajes, entre ellos Búfalo, quien recientemente rompió el silencio y habló de su relación con Amparo Grisales y César Escola.

¿Quién es Búfalo, de ‘Yo me llamo’, de Caracol?

Emmanuel Mendoza, Búfalo, de ‘Yo me llamo’ fue una de las mayores sorpresas para los televidentes, pues el personaje de gran corpulencia ha sido el encargado de sacar del escenario durante la primera etapa que terminaron decepcionando al equipo de jurados y ahora, en una nueva etapa es quien le notifica al imitador que ha sido eliminado de la competencia.

¿Cómo es la relación de Búfalo, de ‘Yo me llamo’ con Amparo Grisales?

En medio de una entrevista para la emisora ‘La Kalle’, Búfalo se refirió a su aparición en ‘Yo me llamo’ y lo que esta ha traído consigo, en medio de la conversación, el integrante del ‘reality’ de Caracol, terminó confesando cómo es su relación con Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz:

“Rey Ruíz, ese señor es un caballero total, ese es un señor, su esposa, su hija, son excelentes personas. El señor César, bueno la señorita Amparo, si ella tiene su forma de trabajar, a mí no me gusta meterme en esas cosas (…) Al principio ella me veía a mí que era personaje muy brusco y yo ‘señora’ no estoy aquí porque quiere, porque me llamó el presidente, sino que ella lo dice por fuera y eso no está en personaje y quieren que le dé gusto a ella y eso no es así (…) Yo no ahí porque ja, ja, ja me gusta la televisión (…) En una reunión que no qué ese señor, que usted de dónde es, a hacerme sentir mal, a mí me enseñaron a respetar a las señoras y no me voy a poner a rebajarme", fueron las declaraciones expuestas por parte de Búfalo, de ‘Yo me llamo’.

¿Cuál es el negocio de Búfalo, de ‘Yo me llamo’?

Búfalo, de ‘Yo me llamo’, cuenta con un negocio que tiene que ver con la venta de tulas deportivas, las cuales sirven para cualquier momento del día y sin importar la actividad que se lleve a cabo. Las mismas estarían disponibles por medio de su página oficial e incluso Búfalo ha buscado promocionarlas en cada una de sus entrevistas.