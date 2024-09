Yeison Jiménez mostró el lujoso viaje junto a su padre y madrastra; el destino no fue para nada barato

Yeison Jiménez es uno de los más grandes artistas de música popular debido a casi una década de trabajo en la industria del entretenimiento lo que lo llevo a ser parte de los escenarios más importantes de Colombia y diferentes países del mundo. Aunque su camino no ha sido sencillo, el manzanareño ha sabido abrirse espacio desde los inicios de su carrera, trabajando en la Plaza de Corabastos, actividad que integró mientras que buscaba dar a conocer su música y que lo llevó a alcanzar dicha fama y a darle paso su faceta como empresario contando con alrededor de 8 negocios actualmente. Además el artista deja ver que el dinero no es problema, pues recientemente Yeison mostró el lujoso viaje junto a su hermana, padre y madrastro.

PUBLICIDAD

En medio de los diferentes compromisos con los que cuenta el cantante también busca en aquellos momentos libres que tiene pasar tiempo de calidad con su familia, más allá de su esposa, Sonia Restrepo y sus tres hijos, Thaliana, Santiago y Camila. Pues hace pocos días se dejó ver en Italia en compañía de su equipo de trabajo, pero también con su hermana, Lina, su padre y quien sería la pareja de su progenitor que hace pocos meses se convirtieron en padres e incluso con dos de los que serían sus hermanos menores.

“Cumpliendo sueños y tapando bocas, porque así es que toca. me veo pelao, pero con ropa... y sí me hacen cuentas se equivocan, yo soy de los que escriben no de los que van y la colocan pumm”, fueron las declaraciones que añadió Yeison Jiménez a su respectiva publicación.

Hasta el momento se desconoce si la mamá de Yeison también haría parte de este viaje, ya que en las fotos compartidas no estuvo presente ni ella, ni su pareja e hijos.

Yeison Jiménez tomada de las redes sociales de Yeison Jiménez

¿Por qué se separaron los padres de Yeison Jiménez?

Los padres de Yeison Jiménez se separaron cuando el cantante estaba en su etapa de juventud, es decir, hace ya varios años, motivo por el cual Yeison tuvo que empezar a trabajar desde muy corta edad con el fin de aportar en su hogar, tanto para él como para su hermana y mamá, con quienes residió durante varios años. A pesar de la situación económica que enfrentó actualmente tiene la posibilidad de darles lo mejor en materia económica y por ende, de compartir con ellos en momentos especiales.