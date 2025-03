La inesperada razón por la que Búfalo, de ‘Yo me llamo’ no tiene pareja; sorprendió a más de uno

‘Yo me llamo’ llegó en este 2025 para celebrar su décima temporada en Caracol Televisión, pero también una vez más para encontrar al doble perfecto de su artista entre los cientos de imitadores que se presentan desde las audiciones, pero solo los mejores logran avanzar dentro de la competencia y así lograr llevarse el premio de los 500 millones de pesos. Además de los imitadores y jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, también se ha destacado Búfalo, quien confesó la razón por la que no tiene pareja.

¿Qué hace Búfalo en ‘Yo me llamo’?

Una de las sorpresas para los televidentes de Caracol y especialmente para quienes no se pierden un solo capítulo de ‘Yo me llamo’ tiene que ver con la aparición de Búfalo, quien desde las audiciones fue el encargado de sacar a aquellos participantes que causaban molestia entre los jurados y ahora con las nuevas etapas del concurso es quien confirma el nuevo eliminado, pidiéndole así que se retire del set.

¿Por qué Búfalo, de ‘Yo me llamo’ no tiene pareja?

Búfalo, de ‘Yo me llamo’, estuvo haciendo parte de ‘The Suso’s show’, donde se encargó de revelar varios detalles de su vida, entre ellos confirmando que actualmente no tiene pareja, pues primero desea alcanzar una estabilidad que le permita que su relación fluya de la mejor manera posible.

“No, hasta el momento, no. Todavía no, vea yo, he tenido un pensamiento en cuanto a eso, bueno, obviamente he tenido oportunidades como cualquier cosa persona normal. Yo pienso que para que no haya disolución hoy en día, en muchas de las parejas. Uno como hombre tiene primero construir una base de éxito. Si uno genera estabilidad en uno mismo, le puede brindar una estabilidad a una mujer“, fueron las declaraciones de Búfalo, de ‘Yo me llamo’.

¿Cuál es el negocio de Búfalo, de ‘Yo me llamo’?

Búfalo, de ‘Yo me llamo’, cuenta con un negocio de venta de tulas deportivas y demás accesorios, dejando claro que además de su rol en televisión y su representación en otras actividades, busca seguir generando varios ingresos.