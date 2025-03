“Se le salió el ego y la soberbia”, televidentes ante las palabras de Martín Elías al jurado de ‘Yo Me Llamo’

El capítulo 41 del programa ‘Yo Me Llamo’ este jueves 6 de marzo empezó con la presentación de la icónica Paquita la del Barrio, la cual partió del mundo terrenal hace muy poco, pero antes la escuela le puso un reto bastante importante. Este se trató de ir a una plaza de mercado para que lograra afirmar su liderazgo con las mujeres y después poder usarlo en la presentación, tarea que cumplió al pie de la letra. Al finalizar su show, el maestro Escola se puso de pie y se acercó a la imitadora para felicitarla y darle un abrazo y un beso, además de que fue la primera vez que logró erizar a la ‘Diva de la televisión’. Después la imitadora en el camerino con sus compañeros expresó su alegría y prometió pedirle matrimonio al maestro Escola.

El siguiente en pasar al escenario fue el imitador de Martín Elías, que tuvo que interpretar ‘Que se le moja la canoa’ un cover que grabó el artista vallenato en el 2017. En esta presentación el reto para el imitador era que bailara e imitara los pasos, también que mantuviera la energía del público y la voz, esto debido a lo movida que es la canción.

Al terminar su presentación, los jurados hicieron los respectivos comentarios señalando las falencias que había tenido el doble, si bien no les respondió nada a ellos, en el camerino sacaría su ego a relucir. Los participantes no saben que lo que hablan al salir del escenario suelen mostrárselo a los jurados y a toda Colombia, por lo que Martín Elías al llegar al detrás de cámaras se quejó y dijo que no se le hacía justo las críticas del jurado por el hecho de todo lo que había tenido que hacer al tiempo.

Inmediatamente, Amparo y Escola reaccionaron, señalando que era un reto y que ellos no podían ponerles las cosas tan fáciles. Los televidentes reaccionaron al respecto por medio de X: “Hoy se me cayó Martín Elías, era de mis favoritos, pero sin duda creo que a estos participantes se les olvida que están imitando, en un concurso y en una competencia”, “Ay Martín Elias, que actitud tan fea, hoy no fue la mejor presentación y hay que reconocerlo, pero con ese ego puede estar saliendo pronto.”

Posteriormente, vino la presentación de Thalía y luego la de Pipe Peláez al que le fue muy bien y al terminar su show le pidieron su opinión sobre lo sucedido con su compañero.