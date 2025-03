Luis Alfonso, de ‘Yo me llamo’, mostró su dolor ante su ruptura con la imitadora de Shakira, “no la quiero volver a ver”

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión, en el que se busca encontrar al mejor doble de su artista favorito, no solo a nivel vocal, sino también a físico. Cabe resaltar que la decisión desde la primera fase de la producción está en el equipo de jurados conformado por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

Día tras día se dan los nuevos eliminados, es decir, aquellos que no terminan convenciendo al equipo de jurados y no brillan como se esperaba. Durante el más reciente capítulo del programa las batallas siguen más que presentes y una de las primeras en presentarse fue Gloria Trevi, pero con el fin de ponerle más picante a sus apariciones, las palabras de los demás concursantes no pasaron de largo, especialmente por parte del imitador de Luis Alfonso, pues reiteró: “Usted está como mi ex, no la quiero volver a ver”.

Dejando así sorprendido a más de un televidente, teniendo en cuenta que hace pocas semanas Shakira de ‘Yo me llamo’, quien llegó a la final de la pasada temporada, confirmó su ruptura con el imitador de Luis Alfonso, luego de varios meses de noviazgo.

¿Por qué terminaron Luis Alfonso y Shakira de ‘Yo me llamo’?

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Luis Alfonso y Shakira de ‘Yo me llamo’ decidieron dar por terminada su relación. La confirmación de la misma se dio luego de que la imitadora llegara a mostrar su talento en ‘Día a día’ y en medio de su aparición Carlos Calero indagara sobre su situación sentimental, donde la chilena dejó claro que estaba soltera.

¿Cómo se conocieron Luis Alfonso y Shakira de ‘Yo me llamo’?

Durante varios meses, Shakira de ‘Yo me llamo’ y Elvis Crespo de la misma temporada del ‘reality’ de Caracol sostuvieron un noviazgo, incluso la imitadora fue la encargada de mostrar su apoyo al hombre, ya que volvió a participar en el programa de entretenimiento, pero esta vez buscando imitar a Luis Alfonso, rol que ha sido aplaudido por medio de sus redes sociales y actualmente sigue vigente en la competencia. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que le pusieron fin a su relación.