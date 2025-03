Juan Diego Alvira habló de su mala relación con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, “no quería trabajar conmigo”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más conocidos en Colombia, pues ha logrado cosechar una carrera de más de 15 años, donde sus inicios se dieron siendo parte de ‘El Tiempo’ para posteriormente llegar a City TV y luego a Noticias Caracol, convirtiéndose así en uno de presentadores más queridos por los televidentes y estando presente durante la primera emisión del informativo. Sin embargo, ya hace un buen tiempo, el tolimense decidió dar un paso al costado y ahora Alvira habló de su mala relación con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

Para los fieles televidentes de Noticias Caracol terminó siendo un golpe duro la salida del informativo de Alvira, pues logró alcanzar la fama gracias a su presencia en el mismo y si bien, en varias ocasiones, se ha referido a este tema, argumentando que salió porque su sueño estaba en tener su propio programa, donde las directivas de Caracol se negaron a la misma.

Pero, ahora, durante una entrevista para ‘Tropicana’, Alvira terminó confesando que no tuvo una buena relación con Juan Roberto Vargas, quien lleva varios años siendo el director del informativo: “Pues me voy a Semana, ah bueno, yo llego y le dije a entonces director, Juan Roberto Vargas, nosotros nunca tuvimos una muy buena relación, era una cosa de respeto mutuo, pero no éramos grandes amigos y a él ni le interesaba a lo mejor ni a mí tampoco (…)

Además, en este medio, pues no ocurre como en el mundo empresarial, los directores no siempre están rodeados de gente mejor que ellos, sino lo contrario, pues para ellos lucirse, para ellos figurar, hay muchos egos en este medio. Entonces yo llegué y dije, me tengo que ir, me voy, me subí, temblaba, yo sudaba, yo por dentro estaba… y dije, me voy, no sé qué como no teníamos buenas relaciones, me dijo ‘hasta luego’, desde el primer momento que lo nombran director no quería trabajar conmigo y me lo dijo una vez, entonces yo sabía que esa decisión era irreversible", fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Diego Alvira.

¿Cuántos hijos tiene Juan Diego Alvira?

Juan Diego Alvira tiene una única hija, quien es María del Mar, fruto de su matrimonio de más de 7 años con Ana María Escobar, también periodista y abogada. Luego de varios intentos por traer un hijo al mundo, el deseo se les hizo realidad y ahora su pequeña es su mayor alegría buscando dividir sus tiempos del trabajo para poder estar junto a ella.