Juan Roberto Vargas habló del ‘madrazo’ que se le salió en vivo en Noticias Caracol; recibió llamada de quejas

Juan Roberto Vargas es un conocido comunicador social y periodista que durante más de una década ha hecho parte de la televisión colombiana, figurando en mayor medida como periodista en Noticias Caracol, donde dio a conocer su talento y carisma ante las cámaras, lo que lo llevó a convertirse en una de las fichas más importantes y con el paso de los años convertirse en el director del informativo y aunque ahora está mucho más encargado de dirigir al amplio equipo con el que cuenta, ahora Vargas habló del ‘madrazo’ que se le salió en vivo en Noticias Caracol.

El actual director de Noticias Caracol, aparece pocas veces en las diferentes emisiones y cuando lo hace se trata de un tema trascendental que termina marcando la agencia del país y también internacionalmente, pero ahora con la nueva apuesta, Juan Roberto salió del informativo para contar en los diversos programas del canal el cambio que tendrá Caracol Ahora, pues estará presente a lo largo del día, donde varias de sus destacadas figuras como Alejandra Giraldo, Jorge Alfredo Vargas, Manuel Teodoro, María Elvira Arango, estarán haciendo parte del mismo a partir de nuevas secciones.

Sin embargo, en medio de su paso por la emisora ‘La Kalle’, los locutores también se encargaron de sacar a flote uno que otro detalle con respecto a su amplia trayectoria dentro de Noticias Caracol, destacándose precisamente el madrazo que Juan Roberto terminó diciendo en vivo, pues el periodista pensó que se trataba de un ensayo, quedando en ‘shock’ al percatarse de esta situación.

“Yo creo que ustedes no habían nacido, recién arrancó el canal, 26 años y que estábamos hasta ahora entrando en la televisión en vivo todo el día y yo estaba en el turno de la tarde, entonces me tocaba hacer un avance y el productor cuyo nombre no digo. Me dice Juan, vamos a grabarlo porque me lo pidieron y yo perfecto, entonces yo arranqué, pero aquí se pueden decir groserías… entonces yo arranqué diciendo buenas tardes, a esta hora se registra trancón nooo, hij&ep$t# volvamos a empezar y me dice este hombre, Juan estamos en vivo (…)

Entonces yo me volteé así como despacito y dijo volvemos. Cuando terminé una señora llamó, si en época existieran redes sociales, me acaban. Llama una señora histérica, mire estaba viendo yo el noticiero con los niños, usted es un grosero. Usted es un atarban y yo, si señora, tiene toda la razón. Esa estuvo dura”, agregó Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol.

¿Quién es la esposa de Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol?

La esposa de Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol es Amanda Cadena, a quien conoció al inicio de su carrera y quien fue su apoyo principal para enfocarse en su profesión como periodista. Actualmente, la pareja lleva más de 20 años juntos y fruto del mismo nacieron sus dos hijos, Juan Camilo Vargas y María José Vargas.