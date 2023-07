“Siga en lo suyo, presentando noticias”: Juan Diego Alvira reveló la propuesta negada que produjo su salida de Caracol

Juan Diego Alvira es un reconocido periodista quien hace pocas horas volvió a la pantalla grande con su propio programa ‘Sin Carreta’ del canal 1 y con el cual ha podido lograr uno de sus más grandes sueños. La noticia no solo tomó por sorpresa a los televidentes sino que también a varios colegas quienes no dudaron en demostrar su apoyo hacia el huilense.

Las expectativas frente a esta nueva faceta de Alvira generó varias dudas, sin embargo, para muchos terminó generando interés, teniendo en cuenta que se presenta a la misma hora que el noticiero de Caracol y RCN. Como era de esperarse el primer capítulo estuvo lleno de sorpresas debido a las revelaciones hechas por el periodista en donde dejó claro el motivo pro el que salió de Noticias Caracol y hasta estuvo entrevistando a Margarita Rosa.

Y es que el periodista en los últimos meses ha estado enfocado en tener un crecimiento en las diversas plataformas digitales, esto no ha sido impedimento para que dijera si a la propuesta presentada por el canal 1. Además, dejó claro que mantendrá el espíritu y el carisma que lo caracteriza, con el fin de seguir ganándose el cariño de la gente. “De cuestionar de ponernos en el zapato real del ciudadano y de padecer los problemas”, reiteró Juan Diego.

Si bien, a lo largo de varias entrevistas el periodista aseguró que había abandonado Caracol, simplemente porque quería realizar otros proyectos y también poder pasar más tiempo con su familia, pero al parecer, resultó ser todo lo contrario, pues confesó que pasó la misma propuesta, pero esta fue negada: “Yo me salí de Caracol en parte por eso, porque en Caracol quise hacer un programa y me dijeron no, aquí no nos interesa hacerlo, siga en lo suyo presentando noticias”, aseguró Alvira.

Asimismo, el huilense dejó claro que esto no sucedió con canal 1, pues pusieron a su disposición todos los elementos que él pensara necesarios para que este nuevo programa lograra ser todo un éxito desde el día de su estreno: “Yo desde hace mucho tiempo venía maquinando ideas, el concepto dándome vueltas en la cabeza se los planteé a ellos y pues naturalmente hicieron una serie de recomendaciones, de ajustes, lo adaptamos”.

¿Cuál fue la propuesta de canal 1 a Juan Diego Alvira?

En cuanto a la propuesta el periodista aseguró que se sentía feliz por la labor que estaba ejerciendo y que estaba logrando poder sostenerse económicamente, agregando la serie de eventos que ha hecho parte y también los ahorros de los últimos años. Sin embargo, un día recibió una llamada con la que por fin podría materializar su sueño: “Me contactan del Canal Uno y me dicen, oiga nos gustaría hablar con usted para plantearle una propuesta, fui a la reunión tal cual con la maletica al hombro, llegué entré al canal, con las directivas del canal”.

A lo largo de esta reunión le propusieron el poder llevar a cabo su programa periodístico, en donde él sería el productor, director y presentador. Lo cierto es que ante esta irresistible propuesta el huilense no dudó en aceptar y durante los últimos dos meses ha estado trabajando en cada uno de los contenidos con las que contará esta producción, la cual pretende encantar a los televidentes y por supuesto, no solo ganar audiencia con su programa, sino también visibilizar aún más al canal 1.