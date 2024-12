Juan Diego Alvira mostró la traición que enfrenta por parte de su hija, María del Mar

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más reconocidos en Colombia, ya que cuenta con más de 10 años de experiencia, siendo parte de los principales medios de comunicación como City TV y también Noticias Caracol, donde logró ganarse el cariño de los televidentes. Actualmente, el ibaguereño, hace parte de ‘Sin Carreta’ del Canal Uno y de La W Radio, actividades que divide con el fin de pasar tiempo de calidad con su familia, sin embargo, para Alvira la sorpresa fue mayor recientemente, pues mostró la traición que enfrenta por parte de su hija, María del Mar.

Uno de los sueños cumplidos de Juan Diego, más allá de estar presente en la televisión colombiana, tuvo que ver, precisamente, con convertirse en padre y formar una familia en compañía de Ana María Escobar, con quien lleva ya varios años de matrimonio y por supuesto, con la llegada de María del Mar hace más de cinco años su vida se transformó de principio a fin demostrándoles así el significado del amor verdadero y por quien buscan ser mejores personas y padres a diario.

En varias ocasiones las ocurrencias de la menor han ocasionado un sinfín de risas entre los seguidores del reconocido periodista y recientemente esta no fue la excepción, donde las diferencias aparecieron durante un partido de fútbol entre el Junior y el Once Caldas, el cual terminó dejando al conjunto barranquillero con el triunfo, pero tras los minutos finales, quien terminó sorprendiendo a Alvira fue su hija, pues evidenció en un primer momento que su esposa, Ana María es fiel hincha del Junior motivo por el cual no puede perderse ninguno de los encuentros de su equipo del alma y ahora quien le sigue los pasos siendo hincha fiel del equipo es su hija, María del Mar, donde las palabras por parte del presentador no pasó de largo.

“¿Perdón? Cómo así que usted está celebrando el gol del Junior, no, Tolima. Podrías estar siendo desheredada”, agregó Juan Diego Alvira en medio de varias risas, mientras que las palabras por parte de su esposa tampoco faltaron, destacando de esto solo sería de padre. Lo cierto es que eso solo se trataría de un momento de risa y en familia.

¿Cuántos años de matrimonio lleva Juan Diego Alvira con su esposa?

Juan Diego Alvira lleva casi 14 años de matrimonio con Ana María Escobar, quien también es comunicadora social y periodista, además de ser abogada. Luego de algún tiempo de novios decidieron dar el siguiente paso llegando al altar y así completar su familia con su pequeña, María del Mar y también con las de 3 mascotas con las que cuentan.