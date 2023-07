“Era lo que yo hacía”: Diva Jessurum reveló los verdaderos motivos por los que salió de ‘La Red’ Caracol

Diva Jessurum es una periodista, presentadora, escritora y directora de televisión barranquillera, quien desde hace varios años hace parte del canal Caracol, destacándose en producciones como ‘La Red’, ‘Show Caracol’, ‘Expediente final’, entre otros.

La barranquillera quien cuenta con una amplia experiencia en la esfera del entretenimiento conversando con diversas figuras sobre sus diversos proyectos y también, aquellos momentos difíciles que atravesaron. Pero en esta ocasión ella resultó siendo la protagonista, pues llegó a ser parte de ‘La Sala de Laura Acuña’ en donde reveló varios detalles de su vida.

Si bien, como fue mencionado anteriormente fue parte durante un tiempo del programa de entretenimiento ‘La Red’, las preguntas con respecto a su salida nunca fueron respondidas, en donde Acuña no dudó en referirse al tema. Por su parte, Diva aseguró: “Porque mi esencia era otra cosa (…) porque tenemos que salir a revelar cosas de las demás personas”.

Asimismo, la periodista puso como ejemplo cuando se habla de la ruptura de cierta relación, dejando claro que esos resultan ser temas personales. Diva también se refirió a los programas estadounidenses de chismes en donde varios presentadores dan su opinión, ya sea por un divorcio, una infidelidad, problemas, entre otros.

“Me arrepiento de haber contado todo, me permito aclarar que muchísimas personas me llamaban para que lo contara”. Seguidamente, fue interrumpida por Ana María Estupiñan, quien indago sobre si Jessurum en años anteriores había recibido alguna llamada en tono de reclamo. La presentadora aseguró que si la llamaban, dejando claro que se sentía dolida con respecto a este tema, sin embargo, sabía que este era su trabajo, “Era lo que yo hacía”.

Finalmente Diva Jessurum reiteró que a partir de producciones como ‘Se dice de mí' y ‘Expediente final’ logró encontrar su verdadera esencia a partir de relatar diversas historias, destacando que en el primero, ni siquiera existe el rol de presentador, pues son los mismos entrevistados quienes relatan su historia. Además, dejó claro que antes de salir al aire se tiene una reunión previa con las personalidades con el fin de que ellos decidan de primera mano como se relatarán ciertos aspectos de su vida, priorizando su tranquilidad y por ende, la de sus familias.

Diva Jessurum fue víctima de robo a través de su celular

Jessurum por medio de un video indicó: “Resulta que se me bloqueó la tarjeta del banco en el celular, cuando llegó a la sucursal me he dado cuenta de que me estaban robando en la tarjeta de crédito me sacaron más de 10 millones de pesos”. La periodista aseguró que los valores estaban registrados por videojuegos, tiquetes y hasta comidas en algunos restaurantes. Seguidamente, Diva aseguró que había preferido guardar silencio frente al tema, pero las autoridades ya le permitieron hablar al respecto.