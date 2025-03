⁠Yeison Jiménez sacó a la venta su boletería para El Campin y ya vendió 12 mil boletas, ¿qué precio tienen?

Si se trata del género popular colombiano, Yeison Jiménez es uno de los nombres que por más años ha estado dominando las listas con sus canciones y presencia en los escenarios con su música. Gracias a esto, el cantante se propuso llenar uno de los sitios más grandes para eventos, el Estadio El Campín y lo hará en su cumpleaños. Las boletas ya salieron a la venta y tan solo tras unas horas, Yeison reveló con orgullo que vendió 12 mil boletas.

El cantante se ha mostrado bastante satisfecho por el que será el primer estadio de la música popular en el país. Además, el cantante compartió algunos detalles de la boletería del evento: "Los amo mi gente, nos vemos este 26 de julio en el estadio el campin de Bogotá. Vamos a hacer historia, Mi Promesa Tour”.

Además, el cantante aseguró que más de 4 mil personas por minuto están en la página de TuBoleta y varios no han logrado comprar su entrada para el evento. Las boletas tienen un valor desde los $109.000 hasta los $8.850.000.

¿Qué enfermedad tiene Yeison Jiménez?

El cantante comentó que padece de queratocono, una enfermedad ocular causada después de rascarse mucho sus ojos tras sus años trabajando en corabastos. Mientras hacía televisión empezó a darse cuenta de que veía los visos de las luces repetidos, hecho que lo empezó a afectar y lo llevó al médico.

Al final, el cantante afirmó: “la luz me entra mucho más fuerte al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos”. Actualmente, el cantante tiene 33 años y espera poder mejorar esta parte de su salud para estar durante jornadas frente a las cámaras.