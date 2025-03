Melina mostró la tierna forma como la recibe su hijo tras las largas grabaciones de ‘Yo Me Llamo’

Melina Ramírez de Yo Me Llamo

Melina Ramírez, reconocida presentadora de programas como ‘Yo Me Llamo’ y ‘El Desafío’, se ha ganado el cariño de su público. Fuera de sus grabaciones, Melina es madre y comparte varias de sus anécdotas con su hijo Salvador, producto de su relación pasada con Mateo Carvajal. En esta oportunidad,, Melina mostró como la recibe el pequeño tras sus largas jornadas de grabación en ‘Yo Me Llamo’.

Salvador es un niño que rápidamente se ha viralizado en redes sociales por su personalidad extrovertida y amorosa. Melina ha comentado que uno de los retos de su vida es equilibrar su vida laboral y además, su entorno familiar, por esta razón compartió un especial video del detalle con el que su pequeño la esperaba luego de sus largas grabaciones y además un mensaje reflexivo para sus seguidores.

La presentadora afirmó: “Llegué tarde de grabar y me recibió así, con un caminito de juguetes para encontrar una carta que dice: ‘Eres la mejor mama del mundo. Porque te has ido tantos días. Te amo. Te ciero ber’ (quiero ver), Lo más difícil de grabar todos los días es estar lejos de ti, pero estas cosas me llenan de fuerza infinita".

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez de ‘Yo Me Llamo’?

Además de su maternidad, Melina está compartiendo hace ya varios meses un matrimonio con el actor Juan Manuel Mendoza, que ha interpretado diversos personajes en novelas como ‘Dulce Amor’ y ‘Corazón Abierto’.

Ambos han demostrado que tienen una relación bastante amorosa y llena de detalles, además de respetuosa con los hijos de ambos, su matrimonio fue en 2023, en Cartagena y con varios invitados presentes.