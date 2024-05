Melina Ramírez mostró su descontento ante la duda de poder agrandar su familia, ¿no quiere más hijos?

Melina Ramírez es una exreina de belleza, presentadora y empresaria, quien se dio a conocer luego de convertirse en la representante del Valle del Cauca. Si bien, no logró llevarse el triunfo, ya que Daniela Álvarez logró convertirse en la Señorita Colombia. Sin embargo, esto no fue impedimento para que siguiera siendo parte de la industria del entretenimiento siendo parte de diversas pasarelas y también llegando a la televisión colombiana a partir de formatos como ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión siendo la presentadora principal. Actualmente la caleña sigue enfocada en sus proyectos y en el integrante más importante de su vida, Salvador, pero recientemente Melina mostró su molestia ante la duda de si será mamá por segunda vez.

¿Melina Ramírez tendrá otro hijo con Manuel Mendoza?

Melina Ramírez recientemente fue entrevistada por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, donde reveló varios detalles con respecto a su pequeño Salvador, fruto de su relación con el creador de contenido y deportista, Mateo Carvajal. Aunque los tiempos del menor están divididos con el hombre, la presentadora reiteró que está más orgullosa que nunca de poder ver crecer a su hijo y que desde muy corta edad pueda explorar aquellos aspectos que van marcando su vida.

“Los padres estamos para apoyar las pasiones de nuestros hijos”, agregando que el deporte para su hijo actualmente resulta siendo un punto vital, ya que tanto ella como el padre del menor siempre han tenido ese gusto más que latente, el cual terminó siendo una habilidad heredada “Desde chiquito ha manifestado que le gusta correr así que los estamos apoyando”.

Asimismo, Melina Ramírez reiteró fue una mujer muy afortunada por contar con la presencia de sus padres y por ende, que le permitieron perseguir sus pasiones, siendo una de ellas precisamente el deporte: “Mis padres me acompañaron a cuanta competencia. Estuve hasta en gimnasia, en fútbol, en equitación. Siempre me ha acompañado el deporte a mí y a mi familia. Entonces se repite ese legado”.

Sin embargo, las declaraciones por parte de Melina sobre agrandar la familia con Juan Manuel Mendoza no se hicieron esperar y su descontento ante la duda terminó siendo más que evidente, indagando sobre si su hijo, Salvador le pedía un hermano negándose a esta posibilidad: “No... Super bien, felices. Gracias de verdad, muchas gracias”.