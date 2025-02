Melina Ramírez le reprochó a César Escola y a Laura Acuña haberla excluido en ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los más famosos de Caracol Televisión, debido a la música que termina siendo protagonista a partir de cada uno de los imitadores que llega a mostrar su talento al equipo de jurados como lo son César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz.

En varias temporadas quien ha figurado como presentadora es Melina Ramírez, las anteriores en compañía de Carlos Calero, sin embargo, durante la más reciente, el presentador se ausentó debido a la serie de compromisos adquiridos previamente con ‘La Descarga’, otro de los programas de Caracol Televisión, mientras que en su lugar llegó Laura Acuña, evidenciando así el cariño que se tienen y la dupla que han logrado ser con el paso de los capítulos.

Pero, hace pocas semanas, quien terminó generando sorpresa fue César Escola al compartir una foto en compañía de Laura Acuña y ante el comentario gracioso de Melina y en medio de celos, hizo una edición a la mencionada imagen para poner en su lugar a Melina, quien no pasó de largo, este hecho, tanto así que sacó a flote, una foto en medio de las grabaciones de ‘Yo me llamo’ en compañía del maestro y su compañera, Laura demostrándoles así su cariño: “Yo no los saco de la foto. Los adoro”.

Lo cierto es que simplemente se trata de un momento de risas por medio de las redes sociales, teniendo en cuenta que tienen una buena relación que se ha consolidado con su trabajo en ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, pues hasta el momento se desconoce si Laura seguirá siendo parte de las siguientes temporadas del ‘reality’ de imitación.

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘Yo me llamo’?

El ganador de ‘Yo me llamo’ de este 2025 se llevará 500 millones de pesos, más el título que lo acredita como el mejor imitador de esta versión, contando con el aval de los jurados César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruíz, sin embargo, quienes votan durante la gran final son precisamente, los televidentes demostrando así que desde un inicio del ‘reality’ lograron elegir a su participante favorito.