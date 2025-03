Don Jediondo se sometió a lujoso procedimiento estético para quitarse ‘añitos’ de encima

Una de las caras más emblemáticas de la comedia colombiana es la de Pedro González, más conocido como Don Jediondo que ha estado en las pantallas con cámaras como Caracol, Blu Radio y ahora sus redes sociales, en este momento el actor compartió que se hizo un famoso procedimiento estético para quitarse ‘añitos’ de encima.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Don Jediondo y Alerta expresan su apoyo a Polilla y recuerdan a la Gorda Fabiola

Don Jediondo compartió en sus redes que se sometió al comentado implante capilar, el implante capilar es un procedimiento quirúrgico utilizado para restaurar el cabello en áreas afectadas por la calvicie o adelgazamiento de cabello. El comediante afirmó en sus redes: “es una mezcla de sensaciones, de expectativas, pero también feliz de iniciar este tratamiento que puede ser exitoso”.

Hasta el momento el comediante de ‘Sábados Felices’ no ha mostrado resultados del procedimiento estético, pero se ha mostrado muy satisfecho. Según la clínica que realizó el proceso, el comediante se implantó más de 3000 unidades foliculares.

¿Cómo llegó Don Jediondo a Sábados Felices?

El comediante tuvo un recorrido bastante alejado de la televisión antes de llegar al humor, según ha comentado, a su llegada de Boyacá a Bogotá consiguió trabajo en otras profesiones antes de llegar a la televisión:

“Yo venía sin camello ni nada. Me puse a hacer un noticiero en Radio Capital y a los pocos años infortunadamente mataron a don Germán Tobón, que era el dueño de la emisora y me quedé en la calle. Entonces me presenté a ‘Sábados Felices’ como cuenta chistes y al comienzo me gané como tres programas”, reveló Don Jediondo.