Alfredo de ‘La Casa de los Famosos’ reveló que la madre de su hijo lo dejó en quiebra tras salir del reality

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone. Durante la primera temporada, uno de los participantes que más ganó seguidores fue Alfredo Redes. Lamentablemente, luego de su participación, entró en una difícil situación familiar y económica.

El costeño recalcaba dentro del reality su relación sentimental y su hijo producto de un noviazgo de varios años con Yulieth; sin embargo, tras salir de la casa, reveló que su pareja le fue infiel y que además le abría administrado de forma incorrecta sus ganancias durante el reality.

Alfredo reveló: “yo no tenía para la comida, yo salí limpio. Yo la plata que me gané en mi reality era para mi camioneta, me robaron una plata que yo tenía de mis redes. El total que me hice en redes sociales, me hice 145 millones en esos meses y el me dice que a mi mujer (Yulieth) le transferí 69 millones, ella se gastó en 4 meses 69 millones además de 14 millones que le dejé”.

Al parecer, el influencer se ha estado recuperando de sus perdidas y sigue tratando de fortalecer sus redes sociales para seguir con sus negocios alternos a las redes.

¿Cuál era la diferencia de edad de Alfredo y su pareja?

La diferencia de edad de la pareja, dio mucho de que hablar en redes sociales, y algunos han hecho fuertes críticas a Alfredo, incluso afirmando que esta diferencia de edad vulneró a su pareja. Actualmente, Yulieth tiene 19 años, próxima a cumplir 20, mientras que Alfredo ya tiene 26 años de edad, llevan 4 años de relación, por lo que su amor habría empezado cuando Yulieth tenía apenas 15 años y Alfredo 22.