La Liendra fue castigado por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ y en redes lo celebran

Durante horas de la convivencia del día 47 dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se hizo el juego para saber quién se enfrentará al actor Fernando ‘Flaco’ Solórzano por el robo de la salvación que le corresponde por ser el líder de la semana.

Para la actividad los participantes subieron a la terraza del reality de RCN y la voz del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ les indicó las normas que seguir en el juego tanto para los participantes de los turnos como a quienes esperaban desde las gradas.

Pero Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, faltó a las reglas en pleno juego por lo que el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tomó de inmediato una decisión en su contra.

“Esta prueba es individual y de concentración, y por eso les pedí silencio absoluto. Ustedes no pueden hablar ni ayudar a los participantes. Liendra, tú rompiste esta regla y diste indicaciones a tus compañeros, por esta razón he decido que se repite la cuarta ronda y tú Liendra, quedas descalificado y por tanto no participarás en la final del juego”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

La Liendra arremete contra el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’

Momentos más tarde manifestó su descontento por la decisión tomada por el ‘jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que le quitaba la oportunidad de ir al robo final de la salvación.

“Ya sabían que me la iba a ganar, el jefe sabía. Que me la iba a ganar, obviamente mínimo dije algo, pero ¿para descalificar? Psss. Esto es pa’ poner el juego más bueno”, dijo La Liendra en el momento en el que los famosos bajaban de la terraza.

Tal y como era de esperarse las reacciones de los televidentes no tardaron en llegar, pues algunos celebraron el castigo del ‘Jefe’ a La Liendra, pues no ven con buenos ojos al grupo de los ‘Lava platos’ y han criticado severamente el compartimiento del creador de contenido en la convivencia.