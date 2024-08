Alfredo de ‘La Casa de los Famosos’ confesó que terminó su relación con la madre de su hijo; esta es la razón

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver la estancia de tantas personalidades es lo más complicado del reality. Uno de los personajes más polémicos de esta temporada fue Alfredo Redes, perteneciente al ‘Team Papillente’.

Algo que el influencer recalcaba bastante Alfredo dentro del reality es su relación sentimental y su hijo producto de un noviazgo de varios años con Yulieth, ella visitó la casa en una oportunidad para llevar a su pequeño hijo a convivir algunos momentos con su padre. Tras terminar el concurso, muchos han seguido a Alfredo en sus redes pero han notado la ausencia de Yulieth en sus historias, por lo que tras una serie de insistentes preguntas, el influencer contó la razón.

Alfredo comentó que se separó de Yulieth, por lo que no habrían estado viviendo juntos y además pidió que no le preguntaran más por su ruptura, el influencer afirmó: “esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”.

La diferencia de edad entre Alfredo y su pareja

La diferencia de edad de la pareja, dio mucho de que hablar en redes sociales, y algunos han hecho fuertes críticas a Alfredo, incluso afirmando que esta diferencia de edad vulneró a su pareja. Actualmente, Yulieth tiene 19 años, próxima a cumplir 20, mientras que Alfredo ya tiene 26 años de edad, llevan 4 años de relación, por lo que su amor habría empezado cuando Yulieth tenía apenas 15 años y Alfredo 22.

Alfredo ha dado algunos detalles de como empezó su relación con Yulieth y la misma pareja del influencer ha declarado que ella fue quien decidió iniciar una relación con Alfredo, pese a las explicaciones que la pareja ha intentado dar, las críticas no se hicieron esperar.