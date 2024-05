Yina Calderón teme participar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ por esta razón

Yina Calderón le ha dejado claro a sus seguidores que si bien está dispuesta a formar parte del elenco de una hipotética segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, hay un detalle de peso para ella que la podría poner en aprietos y comprometería su participación, dejando entrever que hasta tiene algo de miedo al respecto.

De acuerdo con lo que han informado algunos de los involucrados en este reality show, quedan solo unas pocas semanas antes de que llegue a su final, quedando por los momentos solo siete competidores que lucharán para quedarse con el primero puesto y ganarse el anhelado premio millonario.

Y a pesar de que a la primera entrega aún le quedan varios programas al aire, muchos usuarios de las redes sociales ya especulan qué tipo de participantes podrían ingresar a una segunda temporada de este programa, en el caso de que RCN quiera seguir adelante con este formato.

Y uno de los nombres que más suenan es el de Yina Calderón, quien hace varias semanas confesó que la producción del show le propuso participar en la temporada actual, pero desafortunadamente para ella las negociaciones no prosperaron, mostrando parte del contrato que le ofrecieron en el proceso.

Sin embargo, la DJ no descarta participar en una próxima temporada de La Casa de los Famosos, dando a entender que sería el dolor de cabeza de muchos de los participantes y asegurando que no se dejaría de nadie y que pondría en su lugar a cualquiera que decidiera confrontarla.

De hecho, en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de algunas acciones dentro de la casa, en especial en la manera como se expresa Karen Sevillano, indicando que es la participante que menos le agrada y que si estuviera allí, ella sí le respondería de manera contundente.

¿Por qué Yina Calderón teme participar en un la próxima temporada de La Casa de los Famosos?

Pese a todo esto, en una historia de Instagram la empresaria de fajas contó que tiene cierto temor de figurar en este tipo de programas debido a un factor bastante importante: varias figuras famosas del país la ven como una enemiga y teme que puedan arremeter en su contra.

“Me metan a la Valdiri, a eso me le sumen pues a ‘La Jesuu’, me le sumen a una Ana del Castillo y me rematen por ahí. No, no, no, no, yo duermo en el baño, toca que me pasen la llave del baño y yo dormir bajo seguridad. Mi vida correría peligro”, dijo entre risas Yina Calderón.

Además de los primeros tres nombres, la DJ, también mencionó a otro par de figuras famosas que podrían arremeter en su contra dentro de La Casa de los Famosos: “¿Si me ponen con un ‘Westiércol’ o un Cossio?”.