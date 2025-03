Ana Karina Soto aplaudió castigo del jefe a ‘La abuela’ en ‘La casa de los famosos’, ¿justo o desbordado?

Hace poco más de dos años llegó ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ que ha adquirido una amplia acogida en otros países de Latinoamérica y buscando que tenga el mismo éxito, el Canal RCN decidió lanzarlo en este 2025 con su segunda temporada. Como es de esperarse, las emociones día tras día están a flor de piel y ahora no pasó desapercibido que Ana Karina Soto aplaudió el castigo para La Abuela en ‘La casa de los famosos’.

¿Por qué ‘La abuela’ recibió un castigo en ‘La casa de los famosos’?

‘La abuela’ en varias ocasiones ha sido mencionada por otros de los integrantes de ‘La casa de los famosos’, pues para la mayoría su lenguaje hacia otros de no termina siendo el mejor, pero quienes se llevan la peor parte son quienes no son de su total agrado, caso tal del ‘Negro salas’, pues durante uno de los más recientes capítulos intentó hasta agredirlo.

“Abuela, en repetidas ocasiones has utilizado un lenguaje inapropiado cuando te diriges hacia el Negro Salas, y hoy, estuviste a punto de cruzar un límite que no puedo permitir. Además, estás involucrando a su familia en situaciones del juego que no vienen a lugar al ser del exterior.

Este mensaje es para todos, ¿entendido? Por eso, he decidido en este caso y en caso de que regreses a mi casa, no jugarás en la prueba del líder y no tendrás la inmunidad ni sus beneficios”, fueron las declaraciones del jefe de ‘La Casa de los Famosos’ durante el posicionamiento.

Como es común, la información suele ser compartida por las respectivas redes sociales del Canal RCN, recibiendo así comentarios en contra como a favor del jefe, sin embargo, quien no pasó desapercibida fue Ana Karina Soto, presentadora de ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’, del mismo canal, comentando así unos emojis de aplausos, dejando claro que estaba más que de acuerdo con la decisión tomada.

¿Quién es el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos’?

Luego de una primera nominación donde terminó siendo el más votado, en una segunda ocasión el eliminado terminó siendo Coco, obteniendo así el menor porcentaje durante las respectivas votaciones.

Cabe resaltar que por primera vez la gran mayoría de los participantes se emocionó ante la salida de un famoso.