Melissa Gate y don Mauricio regalaron uno de los momentos más emotivos de ‘La Casa de los Famosos’

Melissa Gate y don Mauricio Figueroa forman una de las parejas favoritas de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pues tienen mucha similitud en el carácter y en especial en lo atentos que pueden ser cuando abren su corazón.

Juntos han hecho de las suyas, pues sus comentarios directos han puesto a más de uno contra la pared, y pese a que entre los dos ha habido ciertas diferencias son dirimidas de la mejor manera.

En los últimos días el acercamiento entre los dos ha sido indetenible, y esta vez Melissa Gate ha tenido un detalle muy especial con don Mauricio, que sella la amistad entre ellos.

“Como Lucas, no me ha enviado mis manillas, le voy a dar esta. La traje de Turquía”, dijo Melissa Gate mientras se la amarraba a don Mauricio quien agradeció el detalle diciendo le “pero si es tuya, guárdala, Melissa”.

Pero Melissa gate insistió “yo la tengo ahí y no me la pongo, para que seamos amigos, sin importar nuestras diferencias ni nuestros grupos políticos, y deseo que este fin de semana, por su salud, se vaya, aunque me gustaría que se fueran otras personas que sí son un peligro para esta casa y para la sociedad, Dios lo bendiga”.

Pero al siguiente día el actor se sinceró, y sostuvieron una conversación reveladora en la que terminaron llorando. Melissa reconoció la fuerza de voluntad del actor de permanecer en competencia tras tanta presión de la que ha hablado en los últimos días.

Don Mauricio le recordó a Melissa lo que ocurre cuando pasa de Puerta a Gate, mientras que ella le reiteró que a él lo apoyan los televidentes y que debe disfrutar los días en ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“He tratado de ponerme en paz con todos en la casa, hasta con las personas que menos quiero, y, sin embargo, recibo esa misma actitud y esa misma grosería. Tengo a mi parcero que es el jefe, que me ha ayudado mucho, le siento confianza a él, es como un hijo, como un amigo. Cuando me vaya me van a hacer falta ¡Usted me va a hacer falta! Porque no voy a tener a quién odiar, con amor” dijo don Mauricio Figueroa.

Prosiguió sus palabras diciendo que quiere que no peleen, que se quieran, que haya armonía, y el momento desató las risas entre ambos, pues Melissa Gate le dijo “es mejor que se vaya, porque eso no va a pasar. La nueva yo ya no se mete en problemas, voy a jugar de una manera más inteligente. Yo, la verdad, solamente vine a que me conocerán y ya. No vine a quedarme mucho tiempo, yo eso no lo sé. Entonces cumplí el objetivo más grande y era que me conociera no solo Colombia, sino también la directiva del canal y se dieran cuenta lo fabulosa que soy”, dijo Melissa Gate.