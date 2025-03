La Abuela fue sancionada por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ tras lo ocurrido con Negro Salas

La gala 42 de ‘La Casa de los Famosos’ trajo un nuevo llamado de atención y es que La Abuela fue sancionada por el ‘Jefe’ tras la manera en la que se ha referido a Luis Fernando ‘El Negro’ Salas y por comentarios que ha repetido.

Momentos antes los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo presentaron los porcentajes y como cada domingo les pidieron a los participantes nominados decir en cuál posición creían que estaban los cuales estaban distribuidos 37.69 % 30,90 % 17,79 %, 8,35 % Y 5,26 %, pero no eran los definitivos, pues las votaciones al momento seguían abiertas.

Y luego, justo antes de iniciar el posicionamiento el Marcelo Cezán recordó que había una situación, y reiteró que el jefe lo ve y lo escucha todo. Por lo que de inmediato el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ indicó que era una sanción para La Abuela.

“Abuela, en repetidas ocasiones has utilizado un lenguaje inapropiado cuando te diriges hacia el Negro Salas, y hoy, estuviste a punto de cruzar un límite que no puedo permitir. Además, estás involucrando a su familia en situaciones del juego que no vienen a lugar al ser del exterior. Este mensaje es para todos ¿entendido? Por eso, he decidido en este caso y en caso de que regreses a mi casa no jugarás en la prueba del líder y no tendrás la inmunidad ni sus beneficios”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’.

¿Qué hizo La Abuela a Negro Salas?

Durante horas de la convivencia del día 42 dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió mucho más que tensión, pues los cinco nominados de la semana subieron a compartir en el brunch y momentos más tarde una discusión entre La Abuela y Negro Salas.

La situación no pasó desapercibida por los televidentes quienes no dudaron en exponer lo ocurrido que se dio en la cocina según lo contado por Camilo Trujillo quien aseguró que La Abuela le dijo a La Liendra “¿se va a ir con ese hipócrita?”, refiriéndose a Negro Salas, y ante esto el actor dijo “No. Abuela, la hipócrita se queda en la cocina”.

La respuesta de Negro Salas habría sido el detonante para que La Abuela se enfureciera y se quisiera ir contra él, pero en el momento Yina Calderón se interpuso entre los dos para evitar que La Abuela agrediera a Negro Salas.

Momentos después Yina Calderón se llevó a La Abuela hacia el baño en donde estaban reunidas las otras mujeres de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ quienes no daban crédito a la situación.

Sin embargo, luego La Abuela sostuvo una conversación con Melissa Gate y aprovechó de aclarar sus verdaderas intenciones, pues precisó que solo le iba a gritar, pero Yina intervino “Yo iba a subir a decirle hipócrita. Yina venía y me cogió. ¡¿Qué tal yo pegarle a él?! Tiene que ser que él me diga algo feo o me vaya a pegar, yo no me dejo”.

Seguidamente tocó el tema de la supuesta infidelidad de Negro Salas con una amiga de Yina Calderón, sobre lo que presuntamente hay capturas de pantalla con invitaciones a las 3 de la mañana.