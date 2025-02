‘La Jessu’ reveló en Publimetro sus planes para reingresar a ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los programas más comentados de RCN, captando la atención del público gracias a la dinámica convivencia entre reconocidas figuras. La Jessu fue una de las participantes elegidas que causó polémica debido a que muchos esperaban una versión diferente de ella dentro del concurso, tras su salida por decisión del público, la caleña habló con Publimetro Colombia de su posible regreso al reality.

Aunque La Jesu se despidió y llegó a expresar que se “dañó la vida” e incluso en sus redes sociales mencionó que puede ser “la más odiada de Colombia”, pero tras ver que fuera del reality tiene mucho más cariño, ha expresado que espera que ‘El Jefe’ le permita volver para desenmascarar el juego de mucho dentro del concurso, llegando a afirmar que si tiene posibilidades de un reingreso lo hará entendiendo el juego y usándolo a su favor para dar más contenido.

La influencer también recalcó su desagrado por ‘Yaya’ y comentó que la va a desenmascarar para que los demás participantes del juego se den cuenta los conflictos que ha causado con sus afirmaciones, tras Yaya pidiéndole a Coco que la salvara de la placa.

“No te estreses que acá es que nos vamos a unir nosotras. Deja más esa payasa y que buscar a Coco. Y con Karina ‘no, mi Kari’ Uy no, ¡Dios mío! ¡Señor! Y yo tenía la intuición, si no que yo decía ‘más bien me voy a relajar, porque también puedo quedar como la que le quiere quitar como el puesto a Yaya’ o ‘no’. Ella no produce absolutamente nada, que una mujer correcta desee”, afirmó la Jesu para las cámaras de ‘Mañana Express’ tras su salida.