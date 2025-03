Erika Zapata, de Noticias Caracol, pidió respeto ante fuertes críticas, “Sean buenos seres humanos”

Erika Zapata es una de las periodistas más conocidas de Noticias Caracol, pues durante varios años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los hechos que ocurren en el Valle de Aburrá y también siendo el ‘Ojo de la noche’ de su ciudad. Sin embargo, el camino de la paisa no ha sido sencillo en medio del bulliyng que enfrentó durante su etapa universitaria y ahora Erika se cansó de las críticas y salió a defenderse de los malos comentarios.

La paisa desde hace varios años se ha encargado de llamar la atención en cada una de sus apariciones, pues más allá de la serie de reportajes con los que cuenta, a cada uno de ellos suele ponerle el toque especial, esto con el fin de seguir mostrando su verdadera esencia.

Además de su presencia en la televisión colombiana, Erika también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales, donde termina siendo bastante activa, siendo los halagos, pero también las críticas, las protagonistas de cada una de sus apariciones y ahora cansada de esta situación, la paisa no guardó silencio y pidió respeto: “La gente no se cansa. Que muy mal porque no me maquillo, me maquillo y me peinaron lambida y que ya tratando de hacerme daño diciéndome frentona. Se creen en el derecho de opinar de los demás como si fueran perfectos. Respeten y respétense”.

Sin embargo, las declaraciones de la periodista de Noticias Caracol no terminaron allí, pues horas más tarde buscó completar un primer mensaje agregando: "Sean buenos seres humanos y les aseguro que llegarán lejos. La vida premia a las personas bonitas de corazón".

A pesar de que en esta ocasión, Erika Zapata se refirió a las críticas recibidas, lo cierto es que constantemente las muestras de cariño se hacen presentes, aplaudiendo así el rol que cumple actualmente.

¿Quiénes son los papás de Erika Zapata de Noticias Caracol?

El papá de Erika Zapata es un comerciante de Medellín, mientras que su mamá, una ama de casa, quienes desde la llegada de sus hijas buscó darles la mayor atención posible y confiando en que cada una de ellos podría cumplir sus sueños, sin dejar de lado que en medio del trabajo, su progenitor también buscaba apoyarlas de la mejor manera posible. Incluso en pasadas entrevistas, Erika confesó que su papá, Don Octavio, la acompañó en su primer día de universidad y también fue pieza clave a la hora de conseguir empleo, ya que la acompañaba a presentar hojas de vida.