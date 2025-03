Erika Zapata, de Noticias Caracol, mostró el cambio de ‘look’ al que se sometió; recibió halagos en redes

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más conocidas de Noticias Caracol, pues a pesar de que hace parte de la sede regional en Medellín, ha logrado brillar en cada uno de sus reportajes. Los inicios de la paisa se dieron siendo becada en la Universidad Luis Amigo y posteriormente llegando a ser parte de diferentes medios de comunicación. Hace poco más de cuatro años, la paisa forma parte del informativo de Caracol Televisión, donde ha logrado alcanzar una amplia acogida a través de sus redes sociales y recientemente mostró el cambio de ‘look’ al que se sometió.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Erika Zapata, de Noticias Caracol, no se ha realizado cirugías estéticas, sin embargo, sí se ha sometido a algunos procedimientos estéticos, con el fin de mejorar la piel de su rostro, ya que contó con algunas manchas de algunas etapas de su vida.

¿Cuál es el cambio de ‘look’ al que se sometió Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Erika Zapata durante su más reciente aparición mostró el cambio de ‘look’ al que se sometió, demostrando así la belleza con la que cuenta. Algunas de las declaraciones añadidas fueron: "El arte“, ”Una tesa. Un gran regalo para mí“, ”Mi cambio”. Ante el hecho fueron varios los comentarios recibidos por parte de sus seguidores, destacando así la belleza con la que cuenta la presentadora de Caracol, además todo indicaría que tendría un evento ante este especial cambio.

¿Quién es la pareja de Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Erika Zapata, a sus 28 años de edad, confesó que no ha tenido pareja, pues no ha encontrado el hombre de sus sueños. Si bien, fue víctima de varios rumores sobre un supuesto amorío con Andy Rivera, lo cierto es que entre ellos no existe nada. Por lo pronto, la periodista de Noticias Caracol espera que un buen hombre llegue a su vida y así equilibrar su vida personal y profesional.