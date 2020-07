Nostálgico mensaje de Érika Zapata da de qué hablar en redes

Muchos comentaron y hasta lloraron en redes, y es que un nostálgico mensaje de Érika Zapata da de qué hablar, especialmente en Twitter.

La periodista de Medellín se ha convertido en uno de los rostros más famosos de Noticias Caracol.

Por eso, sus seguidores no dudan en saber más de ella en sus redes sociales.

Fue así como se dieron cuenta de un hermoso mensaje hablando de su papá.

El mensaje que se encuentra en Twitter dice lo siguiente:

"Ayer, minutos antes de acabar mi día laboral, mi papá me habló emocionado porque había ganado lo suficiente para invitarnos a hamburguesas. Aún con su poco estudio, me ha enseñado que su humanidad no necesita cartones".

Muchos aplaudieron a la periodista, ya que no esconde sus orígenes.

Y es que, por el contrario, se siente muy orgullosa de estos.

"Es muy chimba estar orgulloso de los papás", "Cuánto se habrá sacrificado y de cuánto se habrá privado para trascender en sus hijos. Hazlo sentir pletórico y orgulloso con tu trabajo y tus éxitos", fueron algunos comentarios que tuvo su trino.

