Alejandro Estrada, de ‘MasterChef Celebrity’, confesó si tiene planes de matrimonio e hijos con Dominica Duque, “viviendo contentos”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos del Canal RCN, pues a lo largo de más de cinco temporadas se ha encargado de cautivar al público, con cada una de las personalidades que llegan a mostrar sus conocimientos gastronómicos, todo esto con el fin de llevarse el premio mayor y convertirse en uno de los favoritos por parte del público. Uno de los más recordados es, precisamente, Alejandro Estrada, exparticipante de ‘reality’, quien confesó si espera casarse con Dominica Duque en los próximos meses.

Uno de los hechos que generó controversia en la televisión colombiana tuvo que ver con la primera versión de ‘La casa de los famosos’, donde la protagonista terminó siendo Nataly Umaña, quien llevaba más de 10 años de matrimonio con Alejandro y durante su estancia en el ‘reality’ entabló un amorío con otro de los participantes como lo fue Melfi, sin embargo, este solo duró algunas semanas, pero fue la decisión para ponerle punto final a su unión.

Pero, meses más tarde, Estrada volvió a encontrar el amor, esta vez participando en el ‘reality’ de ‘MasterChef Celebrity’, enamorándose de Dominica Duque, otra de las cocineras con quien lleva ya varios meses de noviazgo y ahora durante una entrevista con ‘La Corona TV’, específicamente con Omar Vásquez habló si hay planes de matrimonio y cómo se encuentra su relación.

“Estamos super bien, estamos viviendo un noviazgo, una cosa que es muy bonita y hemos podido hacerlo y lo estamos viviendo tratando de disfrutar lo que pasa o lo que pasa dentro de nuestras vidas, más allá de lo que uno pueda exponer, contar o mostrar en las mismas redes (…)

No lo vemos como una presión, lo vemos de la mejor manera los dos juntos y recibimos con mucho cariño las muestras que recibimos (…) No, pues no sé, lo mismo, no, no, no hemos pensado en esa presión sobre si hay un anillo o se adelanta un bebé, no nada de eso ha sido contemplado por lo mismo que te decía ahora, estamos viviendo contentos”, agregó Alejandro Estrada en entrevista.

¿Por qué Alejandro Estrada, de ‘MasterChef Celebrity’ no tuvo hijos con Nataly Umaña?

Durante el matrimonio de más de 10 años de Alejandro Estrada y Nataly Umaña la ahora expareja decidió no tener hijos, siendo esta una decisión conjunta entre ellos, ya que el actor cuenta con un hijo de alrededor de 16 años.