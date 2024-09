¿Alejandro Estrada regresa a ‘MasterChef Colombia’? Esto se sabe

Toda la expectativa está centrada en lo que pudiera ser el reingreso de uno de los eliminados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y es que si bien saldrá un nuevo participante de la competencia una publicación del reality ha despertado la curiosidad.

PUBLICIDAD

Y es que días atrás por medio de las redes sociales del canal RCN se hizo una especie de consulta a los televidentes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en la que se lee una posibilidad que parece no muy lejana.

“Hay despedidas que duelen mucho y las de nuestras celebridades no han sido la excepción, pero, si tuvieras la oportunidad de reingresar un participante a la cocina de #MasterChefCelebrity, ¿a quién eliges? 🤔 😍 🔥”, reza el post. Tal y como era de esperarse las reacciones por parte de los más fervientes seguidores del reality de RCN no tardaron en llegar, por lo que llenaron el post con más de 6 mil comentarios.

Alejandro Estrada es aclamado para regresar a ‘MasterChef Colombia’

Si dependiera de la votación del público Alejandro Estrada sería el que reingresaría a MasterChef Colombia, pues es el más nombrado y además el último en salir luego de una polémica que para muchos fue más expulsión que eliminación y que terminó en la discusión de Dominica Duque con sus compañeros.

También destaca el Roberto Cano quien era otro de los mejores y en algunos nombran a Camilo Sáenz, quien fue el primero en salir de esta sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

“Yo reintegraría a Alejandro Estrada, es un buen participante y siento que pudo haber dado más”, “Sería Alejo, aunque espero que si regresara no distraiga a Dominica que está teniendo un buen desempeño últimamente en la cocina 🙌🏻✨”, “Roberto Cano y Alejo.🔥👏”, “Alejo la salida de él fue injusta era para sanción no para eliminación , solo por salvar a la prepotente de la Cony”, “Camilo por supuesto, no tuvo oportunidad de mostrar todo lo q estudió” y “Obviamente Roberto”, son solo algunos de los nombres que más suenan.

¿Por qué nadie entró por Brian Moreno?

En el capítulo 19, el actor Brian Moreno hizo su entrada portando el delantal negro, luego de varios días de ausencia tras haberse cortado parte del dedo en el reto de campo de Villa de Leyva.

PUBLICIDAD

La presentadora Claudia Bahamón le cuestionó sobre su salud y de cómo se sentía al respecto, por lo que el actor contó que tuvo un cuadro febril y que estuvo en urgencias médicas y que le indicaron un reposo.

Brian acotó la recomendación que le hicieron al respecto, ya que la herida además fue un dedo de su mano derecha con la que además toca instrumentos musicales.

“Por orden médica yo no puedo seguir en la competencia” — Brian Moreno

Pese a que Jorge Rausch le invitó a tenerlo en la séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ —por lo que sería el primer confirmado de los 22 participantes para la edición del año 2025— quedó la duda sobre si entraría o no algún otro participante.

Y es que como es de recordar en el programa competencia de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, como lo es el ‘Desafío’ de Caracol, existe la regla que al salir un participante por lesión —como fue el caso de Brian Moreno en el reality de RCN— regresa el anterior eliminado de la competencia.

Brian Moreno salió de la competencia momentos antes de llevarse a cabo un reto de eliminación, por lo que de seguir el patrón del reality de Caracol, habría sido el comediante Gabriel Murillo quien era el último eliminado hasta ese momento, sin embargo, fue el actor Andrés Toro quien quedó eliminado, minutos después.

Nunca hubo un reintegro de participante por lo que la publicación de RCN ha despertado la curiosidad sobre sí entrará o no uno de los más recientes eliminados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Los eliminados de ‘MasterChef Colombia’

A la fecha han sido eliminados Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Andrés Toro, Ricardo Henao, teniendo la salida por recomendación médica del actor Brian Moreno tras el accidente que tuvo en un reto de campo en Villa de Leyva. A ellos se sumaron la actriz María Fernanda Yepes, Víctor Mallarino, Marcela Gallego, Roberto Cano y Alejandro Estrada.